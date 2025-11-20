Ghaziabad Accident: जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर, टक्कर लगने पर बाइक सवार की मौके पर मौत

गाजियाबाद में जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। हादसा रमते राम मार्ग के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, इनोवा कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें प्रियांशु की मौत हो गई, जबकि साहिल और शिवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। कार चालक मौके से फरार हो गया।