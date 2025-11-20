Ghaziabad Accident: जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर, टक्कर लगने पर बाइक सवार की मौके पर मौत
गाजियाबाद में जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई और दो घायल हो गए। हादसा रमते राम मार्ग के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, इनोवा कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें प्रियांशु की मौत हो गई, जबकि साहिल और शिवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। कार चालक मौके से फरार हो गया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में रमते राम मार्ग के पास जीटी रोड पर बुधवार देर रात पौने 12 बजे तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए हैं। वहीं, कार चालक और अन्य सवारी मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि हादसे के समय बाइक पर तीन लोग सवार थे।
पुलिस के मुताबिक, जीटी रोड पर होटल रेसिडेंसी के पास तेज रफ्तार इनोवा कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी। हादसे में प्रियांशु नाम के युवक की मौत हो गई जबकि, तुराबनगर निवासी साहिल और नेहरू नगर निवासी शिवा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को जिला एमएमजी अस्पताल से दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।