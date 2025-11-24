Ghaziabad Accident: मोदीनगर में शादी समारोह से लौट रहे व्यक्ति की हादसे में मौत, दो साथी घायल

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र में काजमपुर फाटक के निकट रविवार तड़के कार की टक्कर से ई-रिक्शा सवार व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दो साथी घायल हो गए। तीनों दौंसा बंजारपुर में शादी समारोह से लाैट रहे थे। पुलिस ने व्यक्ति का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। आरोपित चालक की तलाश में पुलिस जुटी है।

मुरादनगर थाना क्षेत्र के कोट मोहल्ला के 44 वर्षीय सुमालिन शादी समारोह में सजावट व झूले लगाने का काम करते हैं। शनिवार रात को दौंसा बंजारपुर गांव में अपने साथी साहिल व अयान के साथ काम करने गए थे। सुबह काम निपटाकर ई-रिक्शा से घर लौट रहे थे।

इसी बीच जैसे ही काजमपुर फाटक पार किया तो सामने से आ रही कार ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा पलट गया। आसपास के लोगों ने आनन-फानन में तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने सुमालिन को मृत घोषित कर दिया। जबकि साहिल व अयान को हायर सेंटर रेफर कर दिया।