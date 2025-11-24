मौसेरी बहन को बस में बैठाकर उतर रहे युवक को रोडवेज बस ने कुचला, हादसे में मौत
संवाद सहयोगी, छिबरामऊ। मौसेरी बहन को रोडवेज बस में बिठाने के बाद उतरते समय युवक संतुलन बिगड़ने से गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर गिर पड़ा। इस बीच बस का पिछला पहिया युवक के ऊपर से गुजर गया। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल में चिकित्सक ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया गया। शव को मार्च्युरी में रखवा दिया गया।
कोतवाली छिबरामऊ के गांव रंपुरा खोजीपुर निवासी 22 वर्षीय आमिर अली पुत्र साबिर अली दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। चार दिन पहले ताऊ बहादुर अली की बीमारी से मृत्यु हो जाने पर वह मौसेरी बहन नसरीना के साथ घर आया था।
रविवार रात करीब 10.15 बजे वह मौसेरी बहन नसरीना को बच्चों के साथ दिल्ली जाने के लिए रोडवेज बस पर बैठाने आया था। ई-रिक्शा से पूर्वी बाईपास पर पहुंचने के बाद आमिर ने मौसेरी बहन को रोडवेज बस में बैठा दिया।
कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर गिर पड़ा
इसके बाद रात 10.45 बजे करीब बस से उतरते समय सीढ़ी पर पैर फिसलने से वह गाजियाबाद कानपुर ग्रीनफील्ड हाईवे पर गिर पड़ा। इस बीच चालक बस लेकर चल दिया। बस के पीछे वाले टायर उनके ऊपर से निकल गए। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को निजी वाहन से नगला दिलू स्थित 100 शैया अस्पताल भिजवाया गया।
जहां परीक्षण के बाद चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी होते ही स्वजन में चीखपुकार मच गई। वहीं कुछ दूरी पर लोगों ने रोडवेज बस को पकड़ लिया। चालक भाग निकला। स्वजन ने बताया कि आमिर के दो भाई जाविर व जाकिर एवं चार बहन शबनम, अंजुम, तराना व सपना हैं। पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। प्रभारी निरीक्षक विष्णुकांत तिवारी ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा जाएगा। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
