Ghaziabad Accidents: कोहरे में छोटी सी गलती से हो सकते हैं बड़े हादसे, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से होते हैं हादसे
गाजियाबाद में सर्दियों की शुरुआत के साथ कोहरे के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। तेज गति, गलत पार्किंग और विपरीत दिशा में वाहन चलाने से हादसे हो सकते हैं। एसीपी ट्रैफिक ने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने, लो बीम लाइट का प्रयोग करने और उचित दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग सावधानी बरतें और दुर्घटनाओं से बचें।
हसीन शाह, गाजियाबाद। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में हादसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। वाहन चालक की एक छोटी गलती हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में कोहरे में वाहन चालते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे में सबसे अधिक हादसे तेज गति से वाहन चलाने और सड़क पर वाहन पार्क करने से होते हैं।
कोहरा में दृश्यता कम हो जाती है। अधिक कोहरा होने पर वाहनों की लाइट भी दूर से ठीक नहीं दिखती है। ऐसे में चालक कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को अनदेखा कर देते हैं। सबसे आम गलती है तेज गति से वाहन चलाना। कोहरे में धीमी और नियंत्रित गति आवश्यक होती है। तेज गति से वाहन चलाने पर अचानक आगे वाहन आने पर हादसा हो जाता है।
हाई बीम लाइट की रोशनी कोहरा परावर्तित कर देती है। इसका प्रयोग करने से चबना चाहिए। इस लाइट से सड़क को देखना और कठिन हो जाता है। इससे भी हादसे की आशंका रहती है। हाई बीम लाइट के स्थान पर लो बीम और फाग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। वाहनों के बीच उचित दूरी न बनाना भी हादसे का कारण बनता है।
कम दृश्यता में अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से टकराने की संभावना अधिक होती है। कुछ चालक ओवरटेक करने की कोशिश भी करते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है। इसके अलावा, हैजर्ड लाइट, इंडिकेटर और टेल लाइट का सही उपयोग नहीं किया जाता। जिससे अन्य वाहन चालकों को दिशा या वाहन की स्थिति का ठीक से पता नहीं चलता। कोहरे में सड़क की लकीरें भी स्पष्ट नहीं दिखतीं। लेन बदलते समय भी सावधानी रखनी चाहिए।
गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो यहां सबसे अधिक लोग विपरीत दिशा में वाहन चलाते हैं। कोहरे में विपरीत दिशा में वाहन चलाना अधिक खतरनाक होता है। विपरीत दिशा में चल रहा वाहन कोहरे में दिखाई नहीं देता है। पूर्व में विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर कई बार हादसे हो चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर विपरीत दिशा में वाहन चलाने की वजह से हुए हादसों में पिछले दो वर्ष में कई लोगों की जान जा चुकी है।
एसीपी ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद के मुताबिक कोहरे में इस तरह बरते सावधानी
- वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी होनी चाहिए।
- वाहनों को गति अधिक नहीं होनी चाहिए
- पार्किंग लाइट का प्रयोग करें।
- हाई बीम लाइट जलाने से बचना चाहिए।
- वाहनों की उचित दूरी का ध्यान रखें
- कोहरे में बेवजह ओवरटेक न करें
- सड़क पर वाहन पार्क न करें
- वाहन खराब होने पर उसे सड़क से नीचे खड़ा करें
- सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें
पूर्व में कोहरे में हुए हादसे
- जनवरी 2025: घने कोहरे के कारण दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर थाना क्षेत्र में करीब 35 वाहन आपस में टकरा गए। इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे।
- फरवरी 2023: मसूरी गांव के पास घने कोहरे के कारण 35 वाहन आपस में टकरा गए। किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ और नौ अन्य लोगों को मामूली चोटें आईं थी।
- नवंबर 2025: डीएमई पर एक गलत दिशा से आ रहे वैन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए
हर वर्ष चलाया जाता है जागरूकता अभियान
हर वर्ष सर्दियों से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाता है। वाहन चालकों को बताया जाता है कि वह किस तरह कोहरे में सावधानी बरते। नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी की जाती है। ट्रैफिक नियमों का पालन करके हादसों को कम किया जा सकता है।
- जियाउद्दीन अहम, सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।