Ghaziabad Accidents: कोहरे में छोटी सी गलती से हो सकते हैं बड़े हादसे, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने से होते हैं हादसे

हसीन शाह, गाजियाबाद। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। सर्दियों में हादसों की संख्या में इजाफा हो जाता है। वाहन चालक की एक छोटी गलती हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में कोहरे में वाहन चालते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे में सबसे अधिक हादसे तेज गति से वाहन चलाने और सड़क पर वाहन पार्क करने से होते हैं।



कोहरा में दृश्यता कम हो जाती है। अधिक कोहरा होने पर वाहनों की लाइट भी दूर से ठीक नहीं दिखती है। ऐसे में चालक कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों को अनदेखा कर देते हैं। सबसे आम गलती है तेज गति से वाहन चलाना। कोहरे में धीमी और नियंत्रित गति आवश्यक होती है। तेज गति से वाहन चलाने पर अचानक आगे वाहन आने पर हादसा हो जाता है।

हाई बीम लाइट की रोशनी कोहरा परावर्तित कर देती है। इसका प्रयोग करने से चबना चाहिए। इस लाइट से सड़क को देखना और कठिन हो जाता है। इससे भी हादसे की आशंका रहती है। हाई बीम लाइट के स्थान पर लो बीम और फाग लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। वाहनों के बीच उचित दूरी न बनाना भी हादसे का कारण बनता है।

कम दृश्यता में अचानक ब्रेक लगाने पर पीछे से टकराने की संभावना अधिक होती है। कुछ चालक ओवरटेक करने की कोशिश भी करते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है। इसके अलावा, हैजर्ड लाइट, इंडिकेटर और टेल लाइट का सही उपयोग नहीं किया जाता। जिससे अन्य वाहन चालकों को दिशा या वाहन की स्थिति का ठीक से पता नहीं चलता। कोहरे में सड़क की लकीरें भी स्पष्ट नहीं दिखतीं। लेन बदलते समय भी सावधानी रखनी चाहिए।

गाजियाबाद की ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए तो यहां सबसे अधिक लोग विपरीत दिशा में वाहन चलाते हैं। कोहरे में विपरीत दिशा में वाहन चलाना अधिक खतरनाक होता है। विपरीत दिशा में चल रहा वाहन कोहरे में दिखाई नहीं देता है। पूर्व में विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर कई बार हादसे हो चुके हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर विपरीत दिशा में वाहन चलाने की वजह से हुए हादसों में पिछले दो वर्ष में कई लोगों की जान जा चुकी है।