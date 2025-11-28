Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर; पति की मौत और पत्नी गंभीर रूप से घायल

    By Ashutosh Gupta Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 11:56 AM (IST)

    गाजियाबाद के लोनी में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक अरविंद राम विहार कॉलोनी का निवासी था और अपनी पत्नी और बेटी के साथ शादी समारोह से लौट रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी ट्रक चालक की तलाश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी थाना क्षेत्र चिरौड़ी बंथला मार्ग राधा स्वामी सत्संग धाम के पास बुधवार रात शादी समारोह से घर वापस आ रहे बाइक सवार दंपती को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

    इस घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है।

    23 वर्षीय अरविंद अपनी पत्नी चांदनी और एक वर्षीय बेटी दृष्टि के साथ राम विहार कॉलोनी में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। स्वजन ने बताया कि बुधवार रात अरविंद पत्नी के साथ बाइक से चिरौड़ी गांव एक शादी समारोह में गए थे। घर वापस आते समय राधा स्वामी सत्संग धाम के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस घटना में अरविंद की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को पास के अस्पताल में भर्ती कराया।

    यह भी पढ़ें- Ghaziabad Accident: एलिवेटेड रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटी कार, चार लोग घायल

    मृतक की बहन ने बताया कि अरविंद तीन बहनों में इकलौता भाई था। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपित चालक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।