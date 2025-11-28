गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर; पति की मौत और पत्नी गंभीर रूप से घायल

संवाद सहयोग, लोनी (गाजियाबाद)। गाजियाबाद जनपद में लोनी थाना क्षेत्र चिरौड़ी बंथला मार्ग राधा स्वामी सत्संग धाम के पास बुधवार रात शादी समारोह से घर वापस आ रहे बाइक सवार दंपती को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी।

इस घटना में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है।

23 वर्षीय अरविंद अपनी पत्नी चांदनी और एक वर्षीय बेटी दृष्टि के साथ राम विहार कॉलोनी में रहकर मेहनत मजदूरी करते थे। स्वजन ने बताया कि बुधवार रात अरविंद पत्नी के साथ बाइक से चिरौड़ी गांव एक शादी समारोह में गए थे। घर वापस आते समय राधा स्वामी सत्संग धाम के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।