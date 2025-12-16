दाऊद के करीबी रहे सुभाष ठाकुर को फतेहगढ़ जेल से ले गई महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई से यूपी तक नेटवर्क

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ जेल में निरुद्ध माफिया सुभाष ठाकुर को मंगलवार तड़के मुंबई की मीरा-भायंदर-वसई-विरार (एमबीवीवी) क्राइम ब्रांच रिमांड पर लेकर चली गई। विगत 26 फरवरी 2022 को दिनदहाड़े गोली मारकर की गई चाल बिल्डर समय चौहान की हत्या के मामले में सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा को मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है।

सुभाष ठाकुर 1992 के मुंबई जेजे अस्पताल शूटआउट मामले में फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। सजा के दौरान वह इलाज के नाम पर करीब पांच साल तक वाराणसी स्थित बीएचयू अस्पताल के विशेष वार्ड में रहा। इसी वर्ष जनवरी में डीजी जेल के आदेश पर 12 विशेषज्ञ डाक्टरों के पैनल ने उसकी जांच की और फिट बताकर उसे फतेहगढ़ जेल वापस भेज दिया गया।

माना जा रहा है कि वाराणसी अस्पताल में रहने के दौरान उसने कई आपराधिक साजिशें रचीं, जिनमें समय चौहान हत्याकांड भी शामिल है। 16 दिसंबर 2025 की भोर में करीब चार बजे सुभाष ठाकुर को एमबीवीवी क्राइम ब्रांच की टीम ठाकुर को फतेहगढ़ जेल से रिमांड पर मुंबई ले गई। केंद्रीय कारागार के जेलर करुणेंद्र सिंह ने बताया कि सुभाष ठाकुर को मुंबई पुलिस रिमांड पर लेकर गई है। समय चौहान की हत्या का कारण संपत्ति विवाद बताया गया था।