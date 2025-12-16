Kanpur News: शादी से इनकार करने पर युवक ने नवविवाहिता को दी धमकी, बोला- तेरे पति को मारकर विधवा बनाकर अपने पास रखूंगा
कानपुर में एक युवक ने शादी से इनकार करने पर एक नवविवाहिता को धमकी दी। उसने विवाहिता के पति को जान से मारने और उसे विधवा बनाकर अपने पास रखने की धमकी दी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कल्याणपुर(कानपुर)। कानपुर में एक युवक ने शादी से इनकार करने पर नवविवाहिता को धमकी दी है। आरोप है कि युवक उसे बदनाम करने के लिए अश्लील संदेश भेज रहा है। साथ ही पति को भी जान से मारने की बात कर रहा। बता दें कि पहले उसी युवक के साथ शादी तय हो रही थी लेकिन युवती ने मना कर दिया था। इसके बाद से युवक उसे परेशान कर रहा है।
कल्याणपुर में शादी से इंकार पर झल्लाए फुफेरे भाई ने नवविवाहिता की फर्जी आइडी बनाकर अश्लील संदेश भेजे और अश्लील फोटो प्रचलित करने की धमकी देकर रुपये की मांग की। आरोपित ने पति की हत्या कर विधवा बनाकर रखने की बात कही। घबराई पीड़िता ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
कल्याणपुर निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सात माह पहले उसकी शादी आवास विकास एक निवासी युवक से हुई थी। शादी से पहले उसका रिश्ता उसकी बुआ के बेटे से तय हुआ था लेकिन उसने विवाह करने से इनकार कर दिया और अपनी मर्जी से कल्याणपुर के आवास विकास एक निवासी युवक से शादी कर ली।
आरोप है कि इसके बाद से फुफेरा भाई उसके पीछे पड़ गया और शादी के बाद भी उसको प्रताड़ित कर रहा है। आरोप है कि बीते रविवार को आरोपित ने नवविवाहिता की फर्जी आईडी बनाकर उसे अश्लील संदेश भेजे और पांच हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर आरोपित ने एआइ के जरिए अश्लील फोटो व वीडियो एडिट कर इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित करने की धमकी दी।
यही नहीं आरोपित ने काल कर उसके पति की हत्या कर उसे विधवा बनाकर रखने की धमकी दी। पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ है।पीड़िता ने स्वजन के साथ कल्याणपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल्याणपुर इंस्पेक्टर राजेंद्र कांत शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है।
