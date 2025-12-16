Language
    Train Delay Kanpur Route: कोहरे के कारण वंदेभारत-शताब्दी सहित 73 ट्रेनें लेट, देरी से चलने वाली ट्रेनों की पूरी लिस्ट

    By Daud Khan Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    Indian railways news: उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोहरे के कारण वंदेभारत और शताब्दी सहित 73 ट्रेनें लेट हो गईं। जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामन ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Indian railways news: कोहरे के चलते ट्रेनों की लेट लतीफी जारी है। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेन लेट होने से किसी की परीक्षा छूट गई तो कोई समय से कार्यालय नहीं पहुंच सका। ट्रेनों के लेट होने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। ट्रेनों को समय पर चलाने की मांग भी की। मंगलवार को तेजस,वंदेभारत, बरौनी ग्वालियर मेल, श्रमशक्ति सहित 73 ट्रेनें दो से 20 घंटे तक लेट रहीं। 3046 यात्रियों ने टिकट वापस कर यात्रा निरस्त कर दी।

     सर्दी बढने के साथ कोहरे की चादर भी तनने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में इसका असर अधिक है। घने कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। ट्रेनों की रफ्तार सुस्त हो गई है। ट्रेनें देरी से गंतव्य तक पहुंच रही है। इसकी वजह से यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। ट्रेनें लेट होने से लोगों के आवश्यक कार्य बाधित हो रहे हैं। परीक्षाएं व साक्षात्कार छूट रहे हैं। समय पर न पहुंचने की वजह से यात्री स्टेशन से दूसरी ट्रेन नहीं पकड़ पा रहे हैं। सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठे यात्री रेलवे एप पर ट्रेनों की स्थिति देखते रहे। वे ट्रेनों की जानकारी देने की लिए की जा रही घोषणा भी सुनते रहे।

    पूछताछ काउंटर पर यात्रियों की भीड़

    पूछताछ काउंटर पर भी यात्रियों की भीड़ रही। ट्रेनों के समय पर न आने की जानकारी पर यात्रियों में नाराजगी बनी रही। यात्रियों ने कहा कि रेलवे टिकट के शुल्क में कोई रियायत नहीं करता है,इसके बावजूद ट्रेनों की लेट लतीफी नहीं रुक रही है। इसकी वजह से यात्रियों को कई-कई घंटे परेशान होना पड़ रहा है। ट्रेनों की प्रतीक्षा में पूरा दिन खराब हो रहा है। समय पर गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

     ये ट्रेनें इतने घंटे लेट रहीं

    नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस आठ घंटे, वंदे भारत 3:45 घंटे, पटना-नई दिल्ली स्पेशल 20 घंटे, धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल आठ घंटे, कालिंदी एक्सप्रेस आठ घंटे, नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल श्रमशक्ति नौ घंटे, नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी पांच घंटे, लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी 2:30 घंटे, ऊंचाहार एक्सप्रेस छह घंटे, नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल छह घंटे, बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल छह घंटे, फरक्का एक्सप्रेस पांच घंटे, कानपुर सेंट्रल-टूंडला मेमू 4:30 घंटे, अयोध्या-आनंदविहार वंदे भारत दो घंटे, हावड़ा-राजधानी तीन घंटे, सियालदह-राजधानी चार घंटे, हावड़ा-दूरंतो चार घंटे, रांची गरीब रथ चार घंटे लेट रही।


    ट्रेनों के लेट होने की सूची

    क्र.सं. ट्रेन का नाम/रूट देरी (विलंब)
    1 नई दिल्ली-लखनऊ तेजस एक्सप्रेस 8 घंटे
    2 वंदे भारत 3 घंटे 45 मिनट
    3 पटना-नई दिल्ली स्पेशल 20 घंटे
    4 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल 8 घंटे
    5 कालिंदी एक्सप्रेस 8 घंटे
    6 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल श्रमशक्ति 9 घंटे
    7 नई दिल्ली-लखनऊ शताब्दी 5 घंटे
    8 लखनऊ-नई दिल्ली शताब्दी 2 घंटे 30 मिनट
    9 ऊंचाहार एक्सप्रेस 6 घंटे
    10 नई दिल्ली दरभंगा स्पेशल 6 घंटे
    11 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल 6 घंटे
    12 फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटे
    13 कानपुर सेंट्रल-टूंडला मेमू 4 घंटे 30 मिनट
    14 अयोध्या-आनंदविहार वंदे भारत 2 घंटे
    15 हावड़ा-राजधानी 3 घंटे
    16 सियालदह-राजधानी 4 घंटे
    17 हावड़ा-दूरंतो 4 घंटे
    18 रांची गरीब रथ 4 घंटे

     

    कानपुर से ग्वालियर जाना था। ट्रेन ढाई घंटे लेट बता रही है। ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।यात्री ट्रेन का विकल्प चुनता है ताकि आसानी हो लेकिन इनके लेट होन से परेशानी बनी रहती है।

    -केबीएस गौतम, यात्री

     वंदे भारत से बनारस जाना था। ट्रेन तीन घंटे से अधिक देर पहुंचने का समय दर्शा रही है। समय से न पहुंच पाने के कारण आवश्यक कार्य नहीं हो पाएंगे। एक दिन में वापस आना भी संभव नहीं हो पाएगा।

    -जतिन बाजपेयी, यात्री

     

    कैफियत एक्सप्रेस से दिल्ली से लखनऊ रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11:45 बजे था, ट्रेन आठ घंटे लेट थी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल पर 11:30 बजे पहुंची। परीक्षा छूट गई।

    -सचिन यादव, यात्री

     

    वैशाली एक्सप्रेस से गाजियाबाद से कानपुर परीक्षा देने आए थे। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7:30 बजे था, ट्रेन दोपहर 12:50 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंची। ट्रेन लेट होने से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।

    -अभिमन्यु कुमार, यात्री

     

    यात्रियों ने एक्स पर पोस्ट कर जताई नाराजगी

    ट्रेनें लेट होने पर यात्रियों ने एक्स पर पोस्ट कर रेलवे सेवा व आइआरसीटीसी से अपनी नाराजगी जताई। सुखवीर सिंह ने पोस्ट किया कि वे राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे है। ट्रेन 14 घंटे लेट है। इतने घंटे लेट होने के बावजूद यात्रियों को लंच उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका जिम्मेदार कौन है। अवनीश पांडेय ने एक्स पर शिकायत दर्ज कराई कि लखनऊ शताब्दी छह घंटे लेट हैं, ट्रेन में पानी की बोतल मांगने पर यात्रियों से नौ रुपये वसूले जा रहे हैं। 