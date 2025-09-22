Farrukhabad News: कंपिल आश्रम कांड में नया मोड़: CBI को जिसकी तलाश थी, उसी बाबा की हत्या में 14 आरोपी

फर्रुखाबाद के कंपिल में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कई सालों से फरार हैं। सीबीआइ को भी उनकी तलाश है। उनके भांजे ने आश्रम के 14 लोगों पर अपहरण हत्या और शव गायब करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की विवेचना तेलंगाना पुलिस करेगी।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कंपिल के चर्चित बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित कई वर्षों से फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश में सीबीआइ भी लगी है। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आश्रम से जुड़े 14 लोगों पर हत्या के आरोप लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के भांजे शमसाबाद थाना क्षेत्र के मुहल्ला दुबे निवासी हृदेश पांडेय ने आश्रम में रहने वाले 14 लोगों के खिलाफ अपहरण कर हत्या व शव गायब करने का मुकदमा कंपिल थाने में दर्ज कराया है। घटना आठ नवंबर 2022 की बताई गई है। मुकदमे के अनुसार हृदेश पांडेय के मामा वीरेंद्र देव दीक्षित मुहल्ला नेेहरू नगर कंपिल के मूल निवासी हैं जो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के संस्थापक हैं।

यह संस्था वीरेंद्र देव ने अपने निवास स्थान पर वर्ष 1983-84 में स्थापित की थी। जिसकी शाखाएं भारत के अधिकांश शहरों में हैं। इनसे देश-विदेश के लोग जुड़े हैं। जिसके चलते काफी चल-अचल संपत्ति संस्था से संबद्ध है। इसकी देखरेख बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आधीन होती है। हृदेश पांडेय ने बताया कि मामा वीरेंद्र देव दीक्षित वर्ष 2016 में कंपिल आश्रम के अपने विश्वास पात्र विदया, काकुली, पुष्पा, मंजरी, नीलम डिसिल्वा, दीपक डिसिल्वा व 15-20 अज्ञात लोगों से अंतिम बार मिले थे। इसी दौरान वर्ष 2016-17 मामा के विरुद्ध दिल्ली में मुकदमे दर्ज हो गए। जिसकी विवेचना सीबीआई कर रही है।

इन मुकदमों में मामा को सरेंडर कराने के लिए उन्होंने कई बार उक्त लोगों से संपर्क किया, लेकिन आरोपितों ने अनसुना कर दिया। कहा गया था कि वीरेंद्र देव पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हेें भरोसा नहीं हुआ। उन्होंंने जनवरी 2023 व मई 2023 में कंपिल, दिल्ली, फर्रुखाबाद आदि आश्रमों में व्यक्तिगत रूप से जाकर अनुयायियों से बाबा वीरेंद्र देव से बात कराने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं मिलवाया।