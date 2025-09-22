IND A vs AUS A: भारत-आस्ट्रेलिया ए सीरीज के लिए ग्रीन पार्क के तीन विकेट तैयार, बल्लेबाज या गेंदबाज किसे फायदा

IND A vs AUS A कानपुर के ग्रीन पार्क में भारत और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। आठ साल बाद हो रहे इन डे-नाइट मैचों के लिए पिचें तैयार हैं। पिच क्यूरेटर शिवकुमार ने बताया कि तीन मुख्य विकेट और छह अभ्यास पिचें बनाई गई हैं। मैच पिच बल्लेबाजों व गेंदबाजों दोनों को मदद करेंगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। IND A vs AUS A: भारत और आस्ट्रेलिया ए के बीच ग्रीन पार्क में 30 सितंबर से पांच अक्टूबर तक तीन वनडे मैच खेले जाएंगे। इसके लिए तीन मुख्य विकेट को तैयार किया गया है। इसके अलावा दोनों टीमों के अभ्यास के लिए छह पिच और दो स्ट्रिप विकेट भी होंगे। ग्रीन पार्क में करीब आठ वर्ष के बाद वनडे मैच होने जा रहे हैं। डे-नाइट प्रारूप में होने वाले मैच के लिए पिच को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपीसीए बीसीसीआई की घरेलू श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए पिच नंबर चार और छह को सुरक्षित रखा गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिवकुमार ने बताया कि दोनों टीमें 27 सितंबर को शहर आ रही है। पहले वनडे से पहले 28 और 29 को टीमों का अभ्यास सत्र है। इसके लिए स्टेडियम के दोनों छोर पर तीन-तीन प्रैक्टिस विकेट तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मैचों का प्रसारण नहीं हो रहा है इसलिए हम मुख्य यार्ड से हटकर अन्य पिचों पर भी मैच कराए जा रहे हैं। वनडे सीरीज के लिए इस बार तीन, पांच और सात नंबर की पिच पर होंगे। काली मिट्टी से बनी इन पिच को दिन-रात्रि मैच को देखते हुए तैयार किया गया है।

नमी के मौसम में पिचों पर बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों को भी एक समान सफलता मिले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि मैच दोपहर डेढ़ बजे से शुरू होंगे। मैच के शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को तेज उछाल का सामना करना पड़ सकता है लेकिन जैसे-जैसे मौसम ढलेगा तो स्पिनर हावी होते दिखेंगे। वहीं बल्लेबाजों को पहले सेशन से ज्यादा दूसरे में खेलने में आसानी होगी।

अभ्यास से पिच का मिजाज समझेंगे भारत ए और आस्ट्रेलिया ए के खिलाड़ी आगामी वनडे सीरीज में अभ्यास सत्र के दौरान भारत ए और आस्ट्रेलिया ए टीम के खिलाड़ी मुख्य विकेट स्क्वायर पर गेंदबाजी कर पिच का मिजाज समझेंगे। इसके लिए दो विकेट भी तैयार किए गए हैं। ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने बताया कि मुकाबले से पहले हर टीम की ओर से पिच के मिजाज को समझने के लिए मुख्य विकेट स्क्वायर की मांग की जाती है। इसके लिए मुख्य विकेट के दोनों ओर की एक-एक पिच को भी तैयार किया गया है। इसका प्रयोग 28 और 29 को होने वाले अभ्यास सत्र के दौरान मेहमान और मेजबान टीम के गेंदबाज कर सकते हैं। इसके साथ ही स्टेडियम में छह अभ्यास विकेट तैयार कर लिए गए हैं। जहां पर खिलाड़ी नेट्स सत्र के दौरान पसीना बहाएंगे।