Weather Updates: यूपी के इस जिले में कोहरे और ठंड के बीच बारिश का अलर्ट, जनवरी की शुरुआत में जानें कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, इटावा। Weather Updates: शीतलहर और गलनभरी सर्दी के बीच मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री की कमी आने और दोपहर एक बजे तक धुंध और बदली छाए रहने से लोग घरों के अंदर कंपकपाते रहे। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सोमवार की अपेक्षा 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। धुंध छंटने पर दोपहर एक बजे के बाद धूप जरूर निकली लेकिन हवाओं में ठंडक रहने की वजह से लोग दोपहर होने तक आग जलाए बैठे रहे। सर्दी से खुद को बचाने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले करीब एक पखवाड़े से पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों को कंपकपा रखा है।



आधा दिसंबर माह तक सुबह से लेकर शाम ढलने तक धूप रहने की वजह से सुबह- शाम पड़ने वाली सर्दी के बाद 18 दिसंबर से घना कोहरा, शीतलहर चलने से गलन भरी सर्दी ने ऐसा जोर पकड़ा जो अभी तक बरकरार है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट देखने को मिली कि इटावा प्रदेश में पहले और दूसरे नंबर पर जा पहुंच गया था। इस दौरान न्यूनतम तापमान छह से सात डिग्री के आसपास ही बना रहा। इस बीच 29 दिसंबर को जरूर न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री पहुंचा, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और सर्द हवाओं ने लोगों को हिलाकर रख दिया है।



मौसम विज्ञानी डा.एसएन सुनील पांडेय के अनुसार उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। जनवरी की शुरूआत में सर्दी बढ़ने की संभावना है।