एक प्रेमिका–दो प्रेमी, दो प्रेमिका–एक प्रेमी! कानपुर की सड़कों पर दो जगह हाईवोल्टेज ड्रामा, Video Viral
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर की सड़क पर इश्क का बवाल देखने को मिला। प्रेमी के लिए प्रेमिका तो प्रेमिका के लिए प्रेमी को भिड़ते देखा गया। लात घूंसे से लेकर जूते चप्पल तक चले। सड़क पर खसीटा, फिर पीटा। लोग इन्हें हटाने के बजाय वीडियो बनाते रहे। इसके वीडियो भी किसी ने वायरल कर दिए।
दक्षिण जोन के गोविंदनगर, नौबस्ता और बाबूपुरवा थानाक्षेत्रों में खुलेआम सड़क पर मारपीट करते हुए तीन अलग-अलग वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हुए। इसमें गोविंदनगर में एक प्रेमिका को लेकर दो प्रेमियों के बीच मारपीट हुई, जबकि नौबस्ता में एक प्रेमी को लेकर दो प्रेमिकाएं आपस में भिड़ गईं। वहीं, बाबूपुरवा में दबंगों ने सैलून मालिक से मारपीट की।
पहला वीडियो
इंटरनेट पर प्रचलित पहला वीडियो में गोविंदनगर के रतनलाल नगर स्थित नेता जी कोल्डड्रिंक रेस्त्रां का है। रविवार शाम एक युवती अपने प्रेमी के साथ रेस्त्रां पहुंची थी, जहां कुछ देर बाद युवती का एक और प्रेमी भी पहुंच गया। वहां प्रेमिका को किसी और युवक के साथ देखकर वह भड़क गया। इसकेे बाद उसने फोन करके अपने चार-पांच साथियों को मौके पर बुला लिया और प्रेमिका के युवक के साथ रेस्त्रां से बाहर निकले ही हमला बोल दिया। आरोपित ने साथियों के साथ मिलकर उसे एक के बाद एक कई तमाचे जड़े। घटना पास लगे सीसी कैमरे में कैद हुई।
दूसराा वीडियो
वहीं, दूसरा एक मिनट का प्रचलित वीडियो नौबस्ता के यशोदा नगर बाइपास का है, जहां दो युवतियां एक-दूसरे के बीच सड़क पर बाल पकड़कर घसीटने के बाद थप्पड़ और लातें बरसाते दिख रही हैं। जबकि एक साथी घटना का पूरा वीडियो बना रही है। दोनों युवतियां एक ही प्रेमी को लेकर लड़ रही थीं।
तीसरा वीडियो
वहीं, तीसरा वीडियो बाबूपुरवा का है, जिसमें एक सैलून संचालक बच्ची का डायपर लेने के लिए घर से निकला तो रास्ते में दबंगों ने पकड़ लिया। इसके बाद शराब के लिए न देने पर उसे पीट दिया। डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि इंटरनेट पर प्रचलित तीनों वीडियो को संज्ञान लिया गया है, जिसमें दो में तहरीर मिल गई है। बाबूपुरवा थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
