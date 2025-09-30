इटावा में विजिलेंस का छापा, 10 हजार की रिश्वत लेता वक्फ इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा
इटावा में एंटी करप्शन टीम ने वक्फ इंस्पेक्टर राम सुमेर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कल्लू पहलवान ने शिकायत की थी कि बोर्ड की संपत्ति का कमरा बनाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में छापा मारा और वक्फ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।
जागरण संवाददाता, इटावा। एंटी करप्शन टीम ने वक्फ इंस्पेक्टर को 10 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विकास भवन में अल्पसंख्यक विभाग का कार्यालय स्थित कैंटीन में एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा और वक्फ इंस्पेक्टर राम सुमेर को 10 हजार रूपये लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले में कल्लू पहलवान ने शिकायत की थी कि बोर्ड की संपत्ति का एक कमरा जर्जर होकर गिर गया था उसका पुनः निर्माण करने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस अनुमति के एवज में रिश्वत मांगी गई। कल्लू पहलवान की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा और रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
