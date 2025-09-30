इटावा में विजिलेंस का छापा, 10 हजार की रिश्वत लेता वक्फ इंस्पेक्टर रंगे हाथों पकड़ा

इटावा में एंटी करप्शन टीम ने वक्फ इंस्पेक्टर राम सुमेर को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कल्लू पहलवान ने शिकायत की थी कि बोर्ड की संपत्ति का कमरा बनाने की अनुमति के बदले रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन स्थित अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में छापा मारा और वक्फ इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

