    इटावा में इंजन फेल होने से दो घंटे खड़ी रही जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस, मालगाड़ी का इंजन लगाकर की गई रवाना

    By Rajiv Sharma Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    छठ पर्व के दौरान जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस का इंजन खराब होने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। सराय भूपत स्टेशन के पास इंजन में खराबी आने के बाद ट्रेन को इटावा जंक्शन पर दो घंटे तक रोकना पड़ा। तकनीकी टीम की मरम्मत के बाद भी इंजन ठीक नहीं हो सका, जिसके बाद मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस घटना से कई अन्य ट्रेनों का मार्ग भी प्रभावित हुआ।

    इंजन के प्रेशर पाइप को जोड़ते कर्मचारी। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटावा। छठ पर्व पर अपने घरों को लौट रहे यात्रियों की मुश्किलें शनिवार सुबह उस समय बढ़ गईं जब जोधपुर-हावड़ा एक्सप्रेस (Jodhpur Howrah Express) के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। इससे ट्रेन दो घंटे तक इटावा जंक्शन पर खड़ी रही। प्लेटफार्म नंबर तीन पर आपात स्थिति में ट्रेन को रोकना पड़ा। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर पीछे से आ रही वंदे भारत समेत कई प्रमुख ट्रेनों को लूप लाइन से रफ्तार धीमी कराकर निकालना पड़ा। यही नहीं ट्रेन के लोको पायलट, गार्ड समेत टीआरएस विभाग की टीम इंजन में आयी खामी को दुरुस्त करने के लिए पहुंची लेकिन खामी का पता न चलने पर मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को आगे की ओर रवाना किया गया।

    गाड़ी संख्या 22308 डाउन की जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस शनिवार को जोधपुर से चलकर हावड़ा की ओर जा रही थी। सराय भूपत स्टेशन से गुजरने के दौरान ट्रेन के इंजन में अचानक से तेज खटपट की असामान्य आवाजें लोको पायलट द्वारा सुनी गई। जिसके बाद 11 बजकर 20 मिनट पर ट्रेन इटावा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर तीन पर अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से पहुंची। जंक्शन पर पहुंचते ही ट्रेन का इंजन तकनीकी खामी आने की वजह से फेल हो गया।

    तीन मिनट के स्टापेज के बाद जैसे ही ड्राइवर ने सिग्नल होने पर बढ़ाने का प्रयास किया ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। लोको पायलट ने तुरंत कंट्रोल रूम और स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी। मौके पर स्टेशन अधीक्षक पीएम मीना आरपीएफ, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, एएसआइ विजय कुमार समेत सीएनडब्लू विभाग की टीआरएस टीम मो़ आमिर के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और इंजन में आयी तकनीकी खामी को ठीक करने का काफी प्रयास किया लेकिन इंजन ठीक नहीं हो सका। बाद में टीआरएस टीम ने 11:30 पर खराब इंजन को हटाया और पहले से छह नंबर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के इंजन को शंटिंग कराकर जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस में जोड़ा गया। जिससे करीब दो घंटे तक ट्रेन खड़ी रही और दोपहर 1:15 बजे आगे के लिए रवाना हो सकी।

    दो घंटे तक ट्रेन के खड़े रहने से छठ पूजा और दीपावली के बाद अपने घरों से वापस लौट रहे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्री विजय ने बताया कि वह छठ पर्व मनाने घर जा रहे थे, लेकिन इंजन खराबी के कारण ट्रेन दो घंटे से अधिक रुकी रही। कानपुर से दूसरी ट्रेन पकड़नी थी, वह भी छूट गई, अब आगे कैसे पहुंचेंगे यह तय नहीं है। वहीं एयरफोर्स जाइनिंग के लिए जा रहे एक यात्री सौरभ ने कहा कि ट्रेन की देरी से हमारी आगे की यात्रा पर असर पड़ेगा, अब समय पर पहुंचना मुश्किल है।


    जोधपुर हावड़ा एक्सप्रेस का इंजन फेल होने के कारण डाउन रेलवे ट्रैक प्रभावित होने की वजह से पीछे आ रही प्रमुख यात्री ट्रेनें वंदे भारत एक्सप्रेस, सीमांचल एक्सप्रेस, नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कालका मेल, महानंदा एक्सप्रेस, मुरी एक्सप्रेस समेत लगभग एक दर्जन नानस्टाप व स्टापेज ट्रेनों को जंक्शन की चार और पांच नंबर लाइन से निकाला गया। कई ऐसी भी ट्रेनें थी जिनका इटावा जंक्शन पर स्टापेज भी था। जिन ट्रेनों को दूसरी लाइनों से निकाला गया। स्टेशन अधीक्षक पीएम मीना ने बताया कि जोधपुर हावड़ा का इंजन खराब हो गया था। मालगाड़ी का इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया गया।

