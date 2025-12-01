पति की मौत के दो घंटे बाद पत्नी ने भी छोड़ी दुनिया, नहीं सह सकी सदमा... इटावा में एक साथ निकली अंतिम यात्रा
इटावा में एक दुखद घटना घटी। जहां एक पति की मृत्यु के दो घंटे बाद सदमे से पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।
संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई(इटावा)। इटावा के सैफाई के ग्राम विष्णुपुर में दुखद घटना हुई। एक ही परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों की लगभग दो घंटे के अंतराल में मौत हो गई। पति के मौत के गम को पत्नी ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी। एक साथ जीने मरने की कसम को निभाते हुए पत्नी ने भी दो घंटे बाद दम तोड़ दिया।
ग्राम विष्णुपुर में रविवार रात एक सप्ताह से बीमार चल रहे वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पति के निधन की जानकारी मिलते ही पत्नी को गहरा सदमा लगा और करीब दो घंटे बाद उनकी भी हालत बिगड़ी तो स्वजन एंबुलेंस से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ।
दंपती की पहचान राजबहादुर 75 वर्षीय और अनारश्री 70 वर्षीय के रूप में हुई है। उनके चार पुत्र दलवीर सिंह, सुरजन सिंह, रघुराज सिंह और मनोज कुमार ने बताया कि उनके पिता राजबहादुर एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे और रविवार रात करीब आठ बजे उनकी घर पर ही मौत हो गई। पिता के निधन की खबर सुनते ही मां असहज हो गईं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
स्वजन ने बताया कि दंपत् का आपसी स्नेह और साथ गांव में मिसाल माना जाता था। बेटों ने बताया कि माता-पिता हमेशा साथ रहते थे, जीवनभर कभी किसी से विवाद नहीं किया और हर काम साथ-साथ करते थे। एक बेटे ने भावुक होकर कहा, हमारे माता-पिता की जोड़ी को गांव वाले भी उदाहरण की तरह देखते थे। पिता की मौत का सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर पाईं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीण दंपती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और स्वजन ने सोमवार की देर शाम दोनों का अंतिम संस्कार किया।
