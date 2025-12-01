Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पति की मौत के दो घंटे बाद पत्नी ने भी छोड़ी दुनिया, नहीं सह सकी सदमा... इटावा में एक साथ निकली अंतिम यात्रा

    By Bhupendra Singh Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:02 PM (IST)

    इटावा में एक दुखद घटना घटी। जहां एक पति की मृत्यु के दो घंटे बाद सदमे से पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी की तबीयत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। दोनों की अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर छा गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, जागरण, सैफई(इटावा)। इटावा के सैफाई के ग्राम विष्णुपुर में दुखद घटना हुई। एक ही परिवार के दो बुजुर्ग सदस्यों की लगभग दो घंटे के अंतराल में मौत हो गई। पति के मौत के गम को पत्नी ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सकी। एक साथ जीने मरने की कसम को निभाते हुए पत्नी ने भी दो घंटे बाद दम तोड़ दिया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    ग्राम विष्णुपुर में रविवार रात एक सप्ताह से बीमार चल रहे वृद्ध की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। पति के निधन की जानकारी मिलते ही पत्नी को गहरा सदमा लगा और करीब दो घंटे बाद उनकी भी हालत बिगड़ी तो स्वजन एंबुलेंस से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ।

     

    दंपती की पहचान राजबहादुर 75 वर्षीय और अनारश्री 70 वर्षीय के रूप में हुई है। उनके चार पुत्र दलवीर सिंह, सुरजन सिंह, रघुराज सिंह और मनोज कुमार ने बताया कि उनके पिता राजबहादुर एक सप्ताह से बीमार चल रहे थे और रविवार रात करीब आठ बजे उनकी घर पर ही मौत हो गई। पिता के निधन की खबर सुनते ही मां असहज हो गईं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

     

    स्वजन ने बताया कि दंपत् का आपसी स्नेह और साथ गांव में मिसाल माना जाता था। बेटों ने बताया कि माता-पिता हमेशा साथ रहते थे, जीवनभर कभी किसी से विवाद नहीं किया और हर काम साथ-साथ करते थे। एक बेटे ने भावुक होकर कहा, हमारे माता-पिता की जोड़ी को गांव वाले भी उदाहरण की तरह देखते थे। पिता की मौत का सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर पाईं। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीण दंपती को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और स्वजन ने सोमवार की देर शाम दोनों का अंतिम संस्कार किया।

    यह भी पढ़ें- Kanpur Weather Update: पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने गिराया पारा, अब कानपुर में शीतलहर की मार

    यह भी पढ़ें- Air Pollution की मार झेल रहे फेफड़े रहेंगे स्वस्थ, IIT Kanpur की अनूठी डिवाइस ‘आयरनलंग’ रखेगी ख्याल

    यह भी पढ़ें- कानपुर में पूर्व राज्यमंत्री ने इटावा के कारोबारियों को बंधक बना पीटा, रुपये लेने के बहाने बुलाकर की वारदात

    यह भी पढ़ें- ताजमहल फिल्म के सह-निर्माता का बड़ा खेल, कानपुर के कारोबारी ने पुलिस को दी ये शिकायत

    यह भी पढ़ें- यकीन नहीं हो रहा इस पिता को, कानपुर में हाईस्कूल टापर बेटे ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान