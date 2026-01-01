जागरण संवाददाता, बांदा। विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन अब छह जनवरी को होगा, जबकि अंतिम सूची छह मार्च को जारी की जाएगी। वहीं जिले के 64565 मतदाताओं की मैपिंग ही नहीं हो सकी है, ऐसे करीब 4.78 प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करेगा। लेकिन अभी प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियां के बाद नोटिस भेजने की स्थिति साफ हो सकेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में चल रही एसआईआर में चुनाव आयोग ने एक बार फिर संशोधित तिथियां घोषित की हैं। जिसमें अब प्रारूप यानी कच्ची मतदाता सूची का प्रकाशन अब छह जनवरी को होगा। पहले यह तिथि 31 दिसंबर घोषित की गई थी। इसी तरह से दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है। जबकि, पहले ये तिथियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक थीं। इसी तरह से अब छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा। आयोग ने 27 अक्तूबर को एसआईआर कराने की घोषणा की थी। उसके बाद 30 नवंबर व 11 दिसंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किए गए। आयोग ने मंगलवार को तीसरी बार एसआईआर का समय बढ़ाया है। उधर एसआईआर में जिले के चारों विधानसभा के 13,49,521 मतदाताओं में 11,74,109 मतदाता डिजिटाइज्ड किए गए।