    यूपी में फ‍िर बढ़ी SIR की डेट, मिला दो महिने का टाइम; अब ये है नया शेड्यूल

    By Balram Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:33 PM (IST)

    बांदा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तिथियां बढ़ा दी गई हैं। अब प्रारूप मतदाता सूची 6 जनवरी को प्रकाशित होगी, और दावे-आपत्तियां 6 जनवरी से 6 फरवरी त ...और पढ़ें

    छह जनवरी से छह फरवरी तक लिए जाएंगे दावे व आपत्तियां। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बांदा। विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन अब छह जनवरी को होगा, जबकि अंतिम सूची छह मार्च को जारी की जाएगी। वहीं जिले के 64565 मतदाताओं की मैपिंग ही नहीं हो सकी है, ऐसे करीब 4.78 प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करेगा। लेकिन अभी प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियां के बाद नोटिस भेजने की स्थिति साफ हो सकेगी।

    जिले में चल रही एसआईआर में चुनाव आयोग ने एक बार फिर संशोधित तिथियां घोषित की हैं। जिसमें अब प्रारूप यानी कच्ची मतदाता सूची का प्रकाशन अब छह जनवरी को होगा। पहले यह तिथि 31 दिसंबर घोषित की गई थी। इसी तरह से दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि छह जनवरी से छह फरवरी तक निर्धारित की गई है। जबकि, पहले ये तिथियां 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक थीं। इसी तरह से अब छह जनवरी से 27 फरवरी तक नोटिस चरण, गणना प्रपत्रों पर निर्णय, दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।

    मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च को किया जाएगा। आयोग ने 27 अक्तूबर को एसआईआर कराने की घोषणा की थी। उसके बाद 30 नवंबर व 11 दिसंबर को संशोधित कार्यक्रम जारी किए गए। आयोग ने मंगलवार को तीसरी बार एसआईआर का समय बढ़ाया है। उधर एसआईआर में जिले के चारों विधानसभा के 13,49,521 मतदाताओं में 11,74,109 मतदाता डिजिटाइज्ड किए गए।

    मैपिंग के दौरान 11,73,992 मतदाताओं की मैपिंग हुई जिसमें से 5,15,256 स्वयं से मैपिंग हुई जबकि 5,94,171 की मैपिंग उनके संबंधी माता-पिता आदि से हुई। वहीं 64565 मतदाताओं की मैपिंग ही नहीं हो सकी। इन करीब 4.78 प्रतिशत मतदाताओं को निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करेगा। लेकिन अभी प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा आपत्तियां के बाद स्थिति साफ हो सकेगी।

    उपजिलानिर्वाचन अधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर बूथवार तैयारी की जा रही है। प्रकाशन की तिथि अब छह जनवरी हो गई है।

