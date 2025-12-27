UP SIR Updates: हमीरपुर में एसआईआर अभियान खत्म, मतदाता सूची से हटाए जाएंगें 90,937 लोगों के नाम
हमीरपुर जिले में विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) संपन्न हो गया है। इस अभियान के तहत 90,937 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे, जो अनुपस ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का शत-प्रतिशत काम जिले में पूरा हो गया है। जिलेभर में चलाए गए इस अभियान के बाद 90937 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाएंगें। जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। जिन मतदाताओं को नाम बढ़वाना है उन्हें अब फार्म-6 भरकर जमा करना होगा। जिसमें सारा ब्योरा उन्हें देना होगा। जिसके बाद उनका नाम मतदाता सूची में बढ़ेगा।
बीते चार नवंबर से शुरू हुआ एसआइआर अभियान 26 दिसंबर से समाप्त हो गया। जिसमें दो बार इसकी तिथियों को बढ़ाया गया। इस अभियान में दोनों विधानसभा में कुल 899 बीएलओ लगाए थे। जिनके द्वारा इस कार्य को पूरा किया गया। जिले में चलाए गए एसआइआर अभियान में कुल 8 लाख 39 हजार 731 मतदाताओं में 90937 मतदाता एएसडी श्रेणी (अनुपस्थित, शिफ्टेड और मृत) में चिन्हित हुए हैं। जिसमें हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के 48976 मतदाता और राठ विधानसक्षेत्र के 41961 मतदाता शामिल हैं। अब इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगें। जिसके बाद 31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
31 जनवरी तक आपत्ति और दावे
वहीं जिन मतदाताओं के नाम सूची से काटे जाएंगें उन्हें 30 जनवरी तक दावा आपत्ति का समय दिया जाएगा। इस अवधि में वह फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र देकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने का आवेदन करेंगें। दावा और आपत्तियों की सुनवाई 21 फरवरी तक चलेगी और आगामी 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
सूची से बाहर होने वाले मतदाताओं को भरना होगा फार्म-6
एसआइआर अभियान में जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाएंगें, ऐसे मतदाताओं को फार्म-6 भरकर जमा होगा। फार्म-6 के साथ उन मतदाताओं को घोषणा पत्र भी देकर जमा करना होगा। ऐसे मतदाताओं को 30 जनवरी तक फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र देकर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी।
सूची से हटाए जाने वाले मतदाताओं पर एक नजर
- मतदाताओं की श्रेणी---------विधानसभा हमीरपुर ---------विधानसभा राठ
- मृत मतदाता-----------------8594 ------------------6598
- अनुपस्थित ------------------13623-----------------19382
- परमानेंट शिफ्टेड -------------23532-----------------14254
- दो जगह नाम दर्ज ------------1746------------------1262
- अन्य -----------------------1481 ------------------465
