एसआईआर के बीच झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की जांच, मैनपुरी पुलिस ने 8 परिवारों को गृह जनपद भेजा
मैनपुरी में एसआईआर अभियान के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे लोगों की जांच शुरू की गई। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने शीतला माता मंदिर परिसर सहित विभिन्न स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मैनपुरी। एसआईआर अभियान के बीच जिले में झुग्गी-झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के तहत सोमवार को सीओ सिटी ने नगर के विभिन्न स्थानों पर झोपड़ी डाल रह रहे लोगों के आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज की जांच की। कार्रवाई के दौरान आठ परिवारों को उनके गृह जिले वापस भेज दिया गया है।
सीओ सिटी ने नगर क्षेत्र में झोपड़ी डालकर रहने वालों की चेकिंग
शासन के निर्देश पर सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने कोतवाली पुलिस के साथ सोमवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की। उन्होंने शीतला माता मंदिर परिसर में झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों से जानकारी कर उनके आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की। जानकारी के दौरान पता चला कि यहां रह रहे लोग कन्नौज और औरेया निवासी हैं। सभी से स्पष्ट कर दिया कि वह लोग अनावश्यक किसी घटना का हिस्सा न बनें।
सीओ के निर्देश के बाद झोपड़ी डालकर रह रहे आठ परिवारों को उनके गृह जिले के लिए रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी कारण के चलते बिना स्थाई और अस्थाई रूप से टेंट व झोपड़ी डालकर रह रहे लोगों पर सख्ती की जा रही है।
