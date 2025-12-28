Language
    एसआईआर प्रक्रिया से मैनपुरी की मतदाता सूची में बड़ी कटौती, दो लाख से अधिक नाम हटेंगे

    By Chandra Shekhar Gaur Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 09:50 AM (IST)

    मैनपुरी में 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से 2 लाख से अधिक मतदाता घट जाएंगे। 31 दिसंबर को अंतिम अपडेट जारी होगा। यह ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मैनपुरी। चार नवंबर से चल रही एसआआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर की रात में पूरी कर ली गई। अब 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम अपडेट जारी किया जाएगा। एसआइआर से पहले वोटर लिस्ट में शामिल 1403413 मतदाताओं में से लगभग 2 लाख से अधिक मतदाता घट जाएंगे। इनमें मृतक मतदाताओं के साथ अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित मतदाता भी शामिल हैं।

    जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्र में हैं 1403413 मतदाता


    देश भर के साथ जनपद में भी चार नवंबर से एसआआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत चार दिसंबर तक बीएलओ को गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवा कर जमा कराने थे। इस अवधि में काम पूरा न हाेने की स्थिति में चुनाव आयोग ने बाद में यह तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी।

    जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्र में हैं 1403413 मतदाताआर की प्रक्रिया के दौरान 67 हजार से अधिक ऐसे वाटर मिले हैं जो अनुपस्थित पाए गए। 99066 ऐसे लोग भी पाए गए जो स्थाई रूप से मैनपुरी से स्थानांतरित हो चुके हैं। 18042 मतदाता पहले से दूसरे स्थान की वोटर लिस्ट में शामिल थे। वहीं 38649 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित लोगों का खास सत्यापन किया गया। ताकि कोई आरोप न लगे।


    31 को सामने आएगी असली तस्वीर


    प्रक्रिया के दौरान बीएलओ अनुपस्थित वोटर के घर तीन-तीन बार गए ताकि उनके बारे में कुछ पता लगाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो फिर अनुपस्थित मिले 67 हजार से अधिक वोटरों को सूची से बाहर कर दिया गया। निर्वाचन से जुड़ी इस प्रक्रिया का फाइनल डेटा 31 दिसंबर को जारी होगा। इसके बाद असली तस्वीर सामने आएगी।