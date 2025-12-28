एसआईआर प्रक्रिया से मैनपुरी की मतदाता सूची में बड़ी कटौती, दो लाख से अधिक नाम हटेंगे

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। चार नवंबर से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया 26 दिसंबर की रात में पूरी कर ली गई। अब 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम अपडेट जारी किया जाएगा। एसआइआर से पहले वोटर लिस्ट में शामिल 1403413 मतदाताओं में से लगभग 2 लाख से अधिक मतदाता घट जाएंगे। इनमें मृतक मतदाताओं के साथ अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित मतदाता भी शामिल हैं।

जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्र में हैं 1403413 मतदाता

देश भर के साथ जनपद में भी चार नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके तहत चार दिसंबर तक बीएलओ को गणना प्रपत्र मतदाताओं से भरवा कर जमा कराने थे। इस अवधि में काम पूरा न हाेने की स्थिति में चुनाव आयोग ने बाद में यह तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर तक कर दी।

जनपद की चारों विधानसभा क्षेत्र में हैं 1403413 मतदाताआर की प्रक्रिया के दौरान 67 हजार से अधिक ऐसे वाटर मिले हैं जो अनुपस्थित पाए गए। 99066 ऐसे लोग भी पाए गए जो स्थाई रूप से मैनपुरी से स्थानांतरित हो चुके हैं। 18042 मतदाता पहले से दूसरे स्थान की वोटर लिस्ट में शामिल थे। वहीं 38649 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इन सभी को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए अनुपस्थित, स्थानांतरित लोगों का खास सत्यापन किया गया। ताकि कोई आरोप न लगे।