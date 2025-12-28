Language
    सिपाही पर जानलेवा हमला करने वाला शातिर हत्यारा, वारदात करते समय बताई अपनी पुरानी क्राइम हिस्ट्री

    By Sujit Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    जागरण संवाददाता बांदा। बबेरू के निर्मलपुरवा में पीआरबी के सिपाही व होमागार्ड पर चापड़ से हमला करने व जिंदा जलाने का प्रयास करने वाला मुख्य आरोपित गुजरात में भी हत्या कर चुका है। क्योंकि हमला करने में गिरफ्तार हुए महिला समेत सातों आरोपित घटना के समय शराब के नशे में थे। नशे में पुलिस अधिकारियों के सामने मुख्य आरोपित ने चिल्ला-चिल्ला कर बताया कि वह गुजरात में भी हत्या कर चुका है। यहां भी सबको जान से मार दूंगा। हालांकि पुलिस ने सभी नामजद सातों आरोपितों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया है। हमले में शामिल पांच अज्ञात लोगों की पुलिस पहचान कराने के प्रयास में जुटी है। आरोपित घर छोड़कर खिसक लिए हैं।

    परसौली गांव के मजरा निर्मल पुरवा में शुक्रवार रात 11 बजे वहां के सोनू पुत्र उमाशंकर वर्मा ने फोन से डायल 112 में सूचना देते हुए बताया था कि मेरे परिवार के लोग जान से मारने की धमकी देते हुए विवाद कर रहे हैं। इसमें कमासिन थाने के पीआरबी कर्मी कांस्टेबल अयोध्या प्रसाद पुत्र रामलाल ग्राम बिरनेर थाना सरांय अकिल जनपद कौशांबी अपनी सरकारी बाइक से होमगार्ड राघेश्याम के साथ घटनास्थल गए थे। जहां सोनू व उसके पिता उमाशंकर व मां माया ने उन्हें बताया था कि पुश्तैनी जमीन की बंटवारे को लेकर मेरे भाई अजय, रामू, रमाशंकर, संतोष, शिवा पुत्रगण बुत्ता व पवन पुत्र रामू व प्रीती पत्नी राजकुमार मेरे साथ विवाद कर रहे हैं।

     

    पुलिस कर्मियों ने पूछताछ शुरू की तो शराब के नशे में मुख्य आरोपित अजय ने विवाद में शामिल अपने अन्य भाइयों व महिला समेत पांच अज्ञात लोगों के साथ मिलकर सिपाही व होमगार्ड पर चापड़ से हमला कर दिया था। कांस्टेबल का मफलर से गला कसने का प्रयास करते हुए साथी होमगार्ड राधेश्याम पर अलाव की आग डाल जिंदा जलाने का प्रयास किया था। जिसमें सिपाही ने होमगार्ड राधेश्याम की जलती जैकेट उतार कर उसकी जान बचाई थी। हमलावरों ने उनकी सरकारी बाइक भी क्षतिग्रस्त की थी। जिसमें बाद में विवाद करने वाली महिला समेत सातों आरोपितों के विरुद्ध जानलेवा हमला, सरकारी कार्य में बाधा आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

     

    नशे में अपनी पुरानी क्राइम हिस्ट्री बताई

    सीओ बबेरू सौरभ सिंह ने बताया कि सिपाही व होमगार्ड पर हमले की सूचना पर जब वह खुद मौके पर गए तो मुख्य आरोपित अजय नशे में अपनी पुरानी क्राइम हिस्ट्री बताने लगा। उसका कहना था कि करीब दो वर्ष पहले जब वह गुजरात में था वहां उसने एक हत्या कर दी थी। लेकिन गवाह सही न मिल पाने से वह हत्या के केस से बच गया है। वह यहां भी हत्या कर देगा तो दोबारा बच निकलेगा। सीओ ने यह भी बताया कि अभी अज्ञात हमलावरों में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

     

    गांव में तैनात की गई है पुलिस

    सिपाही व होमगार्ड पर जानलेवा हमला होने के बाद से निर्मल पुरवा गांव में अधिकारियों के आदेश से एक दारोगा व चार सिपाहियों की ड्यूटी लगाई है। जिससे दोबारा वहां किसी तरह का विवाद न पनपे। पुलिस हर आने जाने वालों पर नजर रख रही है। बराबर पूरे गांव की गश्त की जा रही है।

    वादी ने भी सातों पर दर्ज कराया मुकदमा

    बंटवारे के विवाद में मारपीट व जान से मारने की धमकी देने को लेकर वादी उमाशंकर ने भी गिरफ्तार कर जेल भेजे गए सातों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस दोनों मुकदमों की विवेचना कर रही है। वहीं जिले में पुलिस कर्मियों पर हमला होने के बात नई नहीं है। इसके पहले भी मरका, गिरवां, देहात कोतवाली व पैलानी क्षेत्रों में पूर्व में पुलिस कर्मियों पर इसी तरह आरोपित हमला कर चुके हैं। हालांकि बाद में सभी मामलों में आरोपितों को जेल भेजा गया था।

