महोबा में खेत में सिंचाई के दौरान नाग-नागिन ने किसान को डसा, दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीण तो मचा हड़कंप
महोबा में खेत की सिंचाई करते समय किसान को नाग-नागिन के जोड़े ने डस लिया, जिससे वह अचेत हो गए। ग्रामीणों ने सांपों को पीटकर मार डाला और किसान के साथ मृ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, महोबा। किसान का पैर खेत की सिंचाई करने दौरान नाग नागिन के जोड़े पर पड़ गया। जिससे जोड़े ने उन्हें पैर में काट लिया। वह अचेत होकर गिर पड़े। यह देखकर ग्रामीण एकत्र हुए और सांपों को लाठियों से पीट-पीटकर मार डाला। किसान के साथ ही मृत सांपों को ग्रामीण अस्पताल लाए और चिकित्सक को दिखाया। जिससे सभी दंग रह गए। किसान को भर्ती कर उसका उपचार शुरू किया गया।
थाना अजनर क्षेत्र के ग्राम अरघट मऊ निवासी 35 वर्षीय किसान नरेंद्र चतुर्वेदी शनिवार की देर शाम अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। तभी उनका पैर घास में छिपे नाग-नागिन के जोड़े पर पड़ गया। पैर पड़ते ही सांपों ने बारी-बारी से उन्हें काट लिया। जिससे वह अचेत होकर गिर पड़े और तड़पने लगे। आसपास मौजूद ग्रामीणों व स्वजन ने एकजुट होकर लाठी-डंडों से नाग-नागिन के जोड़े को पीट-पीटकर मार दिया। स्वजन नरेंद्र को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तो साथ में मरे हुए नाग-नागिन को भी ले आए। जैसे ही स्वजन ने अस्पताल के अंदर मृत सांपों को दिखाया तो अफरा-तफरी मच गई।
मेडिकल स्टाफ और तीमारदार भी हैरत में पड़ गए। किसान के भाई भाई अजय चतुर्वेदी ने बताया कि बुजुर्ग लोगों ने बताया कि ये नाग नागिन है। मृत सांपों को अस्पताल इसलिए लाया कि चिकित्सक उन्हें देख सकें और इसी के हिसाब से बेहतर उपचार हो सके। चिकित्सक डा. यतींद्र पुरवार ने बताया कि मरीज का उपचार किया जा रहा है।
