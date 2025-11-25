राम मंदिर ध्वजारोहण: पीएम के रोड शो से लेकर संबोधन तक, समारोह की पूरी टाइमलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को ध्वजारोहण किया। इसी के साथ नौ नवंबर 2019, पांच अगस्त 2020 तथा 22 जनवरी 2024 के उपरांत 25 नवंबर की तिथि भी सनातनधर्मियों के स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तो मंगलवार सुबह रामनगरी पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को ही अयोध्या पहुंच गए थे।

संघ प्रमुख मोहन भागवत भी पूर्व संध्या पर रामनगरी पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित छह हजार अतिथि मंगलवार को इस समारोह के साक्षी बने। अधिसंख्य अतिथि सोमवार को ही पहुंच गए थे। अयोध्या पहुंचने पर प्रधानमंत्री का साकेत महाविद्यालय से जन्मभूमि के आदि शंकराचार्य द्वार तक कई जगह स्वागत किया गया। हम यहां आपको विस्तार से बता रहे हैं कि आज अयोध्या में पूरे दिन क्या-क्या हुआ...

पीएम मोदी का रोड शो आज अयोध्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है। आज अयोध्या के ऐतिहासिक राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम है जिसके लिए शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस कार्यक्रम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने रोड शो किया है।

अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही: सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को भगवान राम की प्रतिमा भेंट की एवं उपस्थित गणों को संबोधित किया। उन्होंने श्रीरामचरितमानस की चौपाई ‘आजु सफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू॥’ से अपने भाषण की शुरुआत की।

सीएम योगी ने कहा कि एक समय था कि अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

जैसा सपना देखा था, उससे सुंदर बना राम मंदिर : RSS प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज सिंहल जी, रामचंद्र दास महाराज तथा डालमिया को शांति मिली होगी। मोहन भागवत ने कहा, कि आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय विधि से पूर्णता हुई। वह राम ध्वज लहराया, जो कभी संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था। इसे फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है। (यहां पढ़ें पूरी खबर)

पीएम मोदी ने कहा- धर्म ध्वजा पुनर्प्रतिष्ठापन से संकल्प परिपूर्ण पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी, भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। हर राम भक्त के मन में आज अपार संतोष, अलौकिक प्रसन्नता है। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।