'सदियों की वेदना को आज विराम', राम मंदिर ध्वजारोहण पर पीएम मोदी ने कहा- धर्म ध्वजा पुनर्प्रतिष्ठापन से संकल्प परिपूर्ण

जागरण संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर पर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अभिजीत मुहूर्त पर धर्म ध्वजा की स्थापना की, जिससे आज का दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। इसके बाद पीएम मोदी ने गणमान्य को संबोधित किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीएम मोदी ने कहा कि आज अयोध्या नगरी, भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। हर राम भक्त के मन में आज अपार संतोष, अलौकिक प्रसन्नता है। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है।