    Ram Mandir Dhwajarohan 2025: RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- जैसा सपना देखा था, उससे सुंदर बना राम मंदिर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 12:44 PM (IST)

    राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत राम मंदिर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मंदिर उनके सपनों से भी सुंदर बना है और यह भारतीय संस्कृति का अद्भुत उदाहरण है। भागवत ने मंदिर निर्माण से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

    राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ सरसंघचालक मोहन भागवत। वीडियो से ली गई तस्वीर।

    जागरण टीम, अयोध्या। Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News - Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News Updates- राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ  के सरसंघचालक मोहन भागवत आज अयोध्या में हैं। उन्‍होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज सिंहल जी, रामचंद्र दास महाराज तथा डालमिया को शांति मिली होगी।

    मोहन भागवत ने कहा, कि आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय विधि से पूर्णता हुई। वह राम ध्वज लहराया, जो कभी संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था। इसे फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है।

    प्रधानमंत्री व सरसंघचालक ने रामलला के दरबार में झुकाया शीश


    इससे पहले श्रीराम मंदिर परिसर में राम दरबार पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्शन-पूजन व आरती की। यहां पुजारियों ने तीनों विशिष्टजनों को रामनामी गमछा ओढ़ाया व प्रसाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने विधिविधान से पूजन-अर्चन कर रामलला का भी आशीर्वाद प्राप्त किया।