Ram Mandir Dhwajarohan 2025: RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले- जैसा सपना देखा था, उससे सुंदर बना राम मंदिर

जागरण टीम, अयोध्या। Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News - Ram Mandir Dhwajarohan 2025 LIVE News Updates- राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आज अयोध्या में हैं। उन्‍होंने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज सिंहल जी, रामचंद्र दास महाराज तथा डालमिया को शांति मिली होगी।

मोहन भागवत ने कहा, कि आज मंदिर निर्माण की शास्त्रीय विधि से पूर्णता हुई। वह राम ध्वज लहराया, जो कभी संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था। इसे फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा है।