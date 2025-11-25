राम मंदिर CM योगी ने दोहराया- ‘रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे’ का नारा, PM मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात
अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के साथ आज का दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक नए युग का शुभारंभ है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख करते हुए कहा कि आज तप, तीर्थ और त्याग सफल हुए। उन्होंने पीएम मोदी और मोहन भागवत का अभिनंदन किया।
जागरण संवाददाता, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में भव्य नव्य राम मंदिर का ध्वजारोहण समारोह के चलते आज का दिन सनातनियों के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां अभिजीत मुहूर्त पर धर्म ध्वजा की स्थापना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी एवं अन्य उपस्थित गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया।
मुख्यमंत्री योगी ने पीएम मोदी को भगवान राम की प्रतिमा भेंट की एवं उपस्थित गणों को संबोधित किया। उन्होंने श्रीरामचरितमानस की चौपाई ‘आजु सफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू॥’ से अपने भाषण की शुरुआत की।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अयोध्याधाम में भगवान राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि एक नए युग का शुभारंभ है। इस अवसर पर भारत के भाग्य को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत का उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं।
सीएम योगी ने कहा कि यह भव्य राम मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्मगौरव का प्रतीक है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले उन सभी कर्मयोगियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं एवं रामभक्तों के संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया।
उन्होंने कहा कि पिछले पांच सौ वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदलीं, किंतु आस्था अडिग रही। जन-जन का विश्वास अटल था और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से यह उद्घोष निकलता था कि 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे... लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे'।
सीएम योगी ने कहा कि एक समय था कि अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है।
