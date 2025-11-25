Ram Mandir Flag Hoisting: अयोध्या पहुंचे पीएम मोदी, राज्यपाल और CM योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। साकेत महाविद्यालय हेलीपैड पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा है जहां सीएम के साथ-साथ जिलाधिकारी और पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भी उनका स्वागत किया है।

आज अयोध्या के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज अयोध्या के ऐतिहासिक राम मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम है जिसके लिए शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है।

इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा 'सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन।'

इसी बीच पीएम मोदी सप्तमंदिर भी पहुंचे जहां महर्षि वशिष्ठ,महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि,देवी अहिल्या, निषादराज गुहा और माता शबरी से जुड़े मंदिर हैं। पीएम ने यहां पूजा-अर्चना की है।

जानें ध्वज की खासियत

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में लगने वाला ध्वज भी बेहद खास है, पीएमओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस ध्वज की ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट की है। ध्वज में एक दीप्तिमान सूर्य की तस्वीर है जो भगवान राम के तेज का प्रतीक है। ध्वज के ऊपर कोविदार वृक्ष की भी तस्वीर है। ये ध्वज पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से बनाया गया है जिसे 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचे खंभे पर लगाया जाएगा।