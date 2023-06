Featured story

Google Go: क्या आपके फोन में है गूगल का ये धांसू ऐप, स्लो इंटरनेट कनेक्शन में भी तेजी से करता है काम

What Is Google Go App How It Works स्मार्टफोन में वेब सर्च की जरूरत हर दूसरे यूजर को होती है। हालांकि कई बार स्लो इंटरनेट कनेक्शन के साथ वेब सर्च को लेकर परेशानी आती है। ऐसे में आप गूगल के ही एक ऐप Google Go का इस्तेमाल करते हैं। यह ऐप साल 2017 में लाया गया है। गूगल की ओर से यूजर्स के लिए यह एक लाइट वेट ऐप है।