Google Meet में नाम के साथ हो सकेगी पार्टिसिपेंट की पहचान, नया फीचर करेगा यूजर का काम आसान

Google Meet new companion mode check in feature अगर आप भी प्रोफेशनल मीटिंग के लिए गूगल की पॉपुलर वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं तो नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। कंपनी ने हाल ही में गूगल मीट के यूजर्स के लिए एक नए फीचर का एलान किया है। गूगल मीट के इस नए फीचर का नाम companion mode check in है।