अनजान जगह एक्सप्लोर करना होगा मजेदार, iPhone यूजर्स Google Maps में Street View का ऐसे करें इस्तेमाल

How To Use Google Maps Street View Feature In iPhone अगर आप आईओएस यूजर हैं तो ये आर्टिकल आपके काम का हो सकता है। टेक कंपनी गूगल के पॉपुलर वेब मैपिंग प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स का इस्तेमाल हर दूसरा यूजर करता है। इस प्लेटफॉर्म पर यूजर को Street View फीचर की सुविधा भी मिलती है। यह आईफोन यूजर के लिए कैसे काम करता है यहां बता रहे हैं।