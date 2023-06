Featured story

Google App पर खोज रहे हैं ऐसा-वैसा, लास्ट 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री क्लीन करने में ये ट्रिक आएगी काम

How To delete Last 15 Minute Search History In Google App इंटरनेट पर अलग-अलग जानकारियों को सर्च करने के लिए गूगल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आर्टिकल में बताई गई ट्रिक आपके काम की हो सकती है। आप गूगल ऐप पर अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हैं। इसके लिए लास्ट 15 मिनट की सर्च हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है।