Feng Shui Tips: जूते-पहनकर घर के अंदर आने की न करें गलती, हो सकता है भारी नुकसान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई में ऊर्जा, जिसे ची कहा जात है, को व्यवस्थित रखने के लिए कई बातें बताई गई हैं। कई लोग घर में जूते-चप्पल पहन कर घुस जाते हैं। लेकिन फेंगशुई (Feng Shui Tips) के अनुसार, ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस बारे में फेंगशुई के कुछ नियम जानते हैं।

क्या कहता है फेंगशुई फेंगशुई में यह माना जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तो वह अपने साथ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। ऐसे में अगर आप घर के अंदर जूते-चप्पल पहन कर आ जाते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ घर के अंदर आ जाती है। जिससे आपको कई तरह की समस्याओं जैसे लड़ाई-झगड़े, धन हानि आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप जूते-चप्पलों को घर के बाहर ही निकालकर आएं।

(AI Generated Image) रखें इन बातों का भी ध्यान फेंगशुई में माना गया है कि मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का (Energy Flow) प्रवेश होता है। इसलिए मेन गेट को हमेशा साफ-सुथरा रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका मुख्य द्वार गंदा या जर्जर हालात में नहीं होना चाहिए नहीं को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। मुख्य द्वार पर फालतू का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।