Feng Shui Tips: जूते-पहनकर घर के अंदर आने की न करें गलती, हो सकता है भारी नुकसान
फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र है, जो घर में ऊर्जा को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकता है। फेंगशुई (Feng Shui tips) के अनुसार अगर आप कुछ बातों का ध्यान ...और पढ़ें
वार्षिक राशिफल 2026
जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।अभी पढ़ें
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। फेंगशुई में ऊर्जा, जिसे ची कहा जात है, को व्यवस्थित रखने के लिए कई बातें बताई गई हैं। कई लोग घर में जूते-चप्पल पहन कर घुस जाते हैं। लेकिन फेंगशुई (Feng Shui Tips) के अनुसार, ऐसा करना बहुत ही गलत माना गया है। इससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस बारे में फेंगशुई के कुछ नियम जानते हैं।
क्या कहता है फेंगशुई
फेंगशुई में यह माना जा रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति बाहर से आता है, तो वह अपने साथ कई तरह की नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। ऐसे में अगर आप घर के अंदर जूते-चप्पल पहन कर आ जाते हैं, तो इससे नकारात्मक ऊर्जा भी आपके साथ घर के अंदर आ जाती है। जिससे आपको कई तरह की समस्याओं जैसे लड़ाई-झगड़े, धन हानि आदि का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप जूते-चप्पलों को घर के बाहर ही निकालकर आएं।
(AI Generated Image)
रखें इन बातों का भी ध्यान
फेंगशुई में माना गया है कि मुख्य द्वार से ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का (Energy Flow) प्रवेश होता है। इसलिए मेन गेट को हमेशा साफ-सुथरा रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका मुख्य द्वार गंदा या जर्जर हालात में नहीं होना चाहिए नहीं को नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है। मुख्य द्वार पर फालतू का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है।
(AI Generated Image)
ये चीजें भी बढ़ती हैं नेगेटिविटी
घर में फालतू का सामान इकट्ठा करने से या फिर गंदा व अव्यवस्थित रखने से भी नेगेटिव एर्नजी का फ्लो बढ़ता है। जिससे धन से लेकर स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। फेंगशुई में माना गया है कि घर में टपकता हुआ पानी, टूटी घड़ी, बर्तन, आइना, खराब पड़े जूते-चप्पल या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं होना चाहिए है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसे में इन चीजों को या तो तुरंत ठीक कर लेना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। ताकि नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सके।
यह भी पढ़ें - Feng Shui Tips: फेंगशुई के मुताबिक बेडरूम में करें ये बदलाव, पाएं सुकून भरी नींद
यह भी पढ़ें - Feng Shui Tips: घर में बढ़ गया है लड़ाई-झगड़ा, तो फेंगशुई के ये टिप्स आएंगे आपके काम
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।