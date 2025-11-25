Feng Shui Tips: फेंगशुई के 4 नियमों का रखेंगे ध्यान, तो घर में आएगी खुशहाली
फेंगशुई एक चीनी वास्तु शास्त्र है, जो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने पर केंद्रित है। ऐसे में अगर आप घर में फेंगशुई के कुछ नियमों का ध्यान रखते हैं, तो इससे घर में खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं फेंगशुई (Feng Shui Tips in Hindi) पर आधारित कुछ ऐसे ही नियम।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप अपने घर में फेंगशुई टिप्स अपनाते हैं, तो इससे सकारात्मकत ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घर में सुख-शांति का माहौल बना रहता है। ऐसे में घर में पॉजिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए फेंगशुई की इन बातों का जरूर ध्यान रखें।
1. होती है आय के वृद्धि
फेंगशुई में माना गया है कि अगर आप घर की उत्तर दिशा में पानी से जुड़ी कोई वस्तु जैसे कि फाउंटेन आदि रखते हैं, तो इससे आय के वृद्धि के योग बनने लगते हैं। ऐसे में घर की इस दिशा में एक छोटा फाउंटेन या फिर बहते हुए पानी से जुड़ी पेंटिंग लगा सकते हैं। इस बात का खासतौर से ध्यान रखें कि पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेंगशुई में बहते हुए पानी को समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।
(Picture Credit: Freepik)
2. घर में रखें ये पौधे
फेंगशुई के कुछ पौधों को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसमें मनी प्लांट, जेड प्लांट और बैम्बू शामिल है। माना जाता है कि इन पौधो को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और धन-संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। फेंगशुई के मुताबिक इन पौधों को हमेशा उत्तर-पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधे सूखे, पीले या मुरझाए हुए न हों, वरना इससे नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
3. बनी रहती है सुख-समृद्धि
फेंगशुई के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर साफ-सुफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। ध्यान रखें कि यहां लगी नेम प्लेट टूटी हुई या फिर गंदी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर जूते-चप्पल आदि रखने से भी बचें। आपके मेन गेट पर हल्की रोशनी होनी चाहिए। फेंगशुई में लाल, भूरे या सुनहरे रंग का गेट शुभ माना गया है। अगर आप मुख्य द्वार पर इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट नहीं आती।
(Picture Credit: Freepik)
4. इन चीजों को करें घर से बाहर
फेंगशुई में कुछ ऐसी चीजें मानी गई हैं, जिनके घर में होने से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अनुसार, आपके घर में टपकता हुआ नल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही खराब घड़ियां या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी घर से बाहर कर देना चाहिए। ये चीजें धन हानि का संकेत देती हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
