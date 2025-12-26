Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्लैक आउटफिट है आपका पसंदीदा? जान लीजिए रोज काले कपड़े पहनने के फायदे और नुकसान

    By Shraddha Pandey Edited By: Shraddha Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:35 AM (IST)

    काले कपड़े फैशन में हमेशा लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन इन्हें रोज पहनने से मन और शरीर पर काफी असर पड़ता है। मनोविज्ञान के अनुसार भी इसका प्रभाव काफी असरदार ...और पढ़ें

    Hero Image

    ब्लैक पहनने के फायदे (Image Source: Freepik)

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ब्लैक यानी काला रंग हमेशा से ही फैशन की दुनिया का बादशाह रहा है। चाहे ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के साथ डिनर, काला रंग हर मौके पर फिट बैठता है। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन काले कपड़े पहनते हैं, तो इसका आपके मन और शरीर पर क्या असर पड़ता है?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्या आप भी हमेशा काले कपड़े पहनते हैं? इसे आदत बनाने से पहले ये बातें जान लें

    अक्सर हम अलमारी खोलते हैं और बिना सोचे-समझे काली शर्ट या टी-शर्ट निकाल लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काला रंग सुरक्षित महसूस कराता है, यह हमें पतला (Slim) दिखाता है और इसे मैच करना आसान होता है। लेकिन जब काला रंग आपकी 'यूनिफॉर्म' बन जाए, तो थोड़ा रुक कर इसके प्रभाव को समझना जरूरी है।

    1. मनोवैज्ञानिक प्रभाव: आत्मविश्वास या सुरक्षा कवच?

    मनोविज्ञान के अनुसार, काला रंग अधिकार, रहस्य और शालीनता का प्रतीक है। इसे पहनने से आप अधिक आत्मविश्वासी और गंभीर नजर आते हैं। लेकिन, कई बार लोग इसे एक 'सुरक्षा कवच' (Armor) की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप घबराहट या अनिश्चितता महसूस होने पर बार-बार काला रंग चुनते हैं, तो हो सकता है कि आप खुद को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हों।

    2. आपके मूड पर असर

    काला रंग मन को शांत और केंद्रित रखने में मदद करता है क्योंकि यह आंखों को चुभता नहीं है। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार काला पहनने से कभी-कभी मन में भारीपन या उदासी महसूस हो सकती है। यह आपकी ऊर्जा को थोड़ा सुस्त कर सकता है। इससे बचने के लिए काले कपड़ों के साथ रंगीन एक्सेसरीज, जैसे रंगीन घड़ी, बैग या स्कार्फ का इस्तेमाल करें।

    3. गर्मी और शरीर की सेहत

    भारत जैसे गर्म देश में काला रंग पहनना एक चुनौती हो सकता है। विज्ञान कहता है कि काला रंग सबसे ज्यादा गर्मी सोखता है। अगर आप चिलचिलाती धूप में काले कपड़े पहनते हैं, तो आपको ज्यादा पसीना आएगा और जल्दी थकान महसूस होगी। इसलिए, गर्मी के दिनों में काले रंग को शाम के लिए बचा कर रखें और दिन में हल्के रंगों का चुनाव करें।

    Black outfit (1)

    (Image Source: AI-Generated)

    4. कपड़ों की उम्र और देखभाल

    काले कपड़े नए होने पर जितने महंगे और शानदार दिखते हैं, रंग फीका पड़ने पर उतने ही पुराने लगने लगते हैं। इन्हें बार-बार धोने और धूप में सुखाने से इनका रंग जल्दी उड़ जाता है। अगर आपको काला रंग पसंद है, तो अच्छी क्वालिटी के कपड़े खरीदें और उन्हें हमेशा उल्टा करके (Inside-out) धोएं ताकि उनकी चमक बनी रहे।

    5. सामाजिक प्रभाव: आप कैसे दिखते हैं?

    लोग अक्सर काले कपड़े पहनने वालों को रिजर्व्ड (Reserved) या थोड़ा गंभीर समझते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिलनसार है, लेकिन आप सिर्फ काला ही पहनते हैं, तो लोग आपसे बात करने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। अपने स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाकर आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी निखार सकते हैं।

    काला रंग पहनना गलत नहीं है, यह क्लासिक और एलिगेंट है। लेकिन कभी-कभी रंगों के साथ प्रयोग करना आपके मूड और ऊर्जा को बदल सकता है।

    यह भी पढ़ें- Remedies: 2026 में घर को बनाएं खुशियों का ठिकाना, इन 5 चीजों से भरेगी पॉजिटिविटी

    यह भी पढ़ें- Vastu Tips: सर्दियों में नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीजें, खिंची चली आएगी दौलत

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।