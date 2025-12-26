किसी भी दिन बाल धोने से क्यों मना करते थे पूर्वज? यहां छिपे हैं चौंकाने वाले राज

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में हम जब मर्जी तब शैम्पू कर लेते हैं। लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दादी-नानी कुछ खास दिनों पर बाल धोने से क्यों रोकती थीं? जिसे हम आज महज एक पुराना 'अंधविश्वास' मानकर टाल देते हैं। दरअसल वह दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं का एक गहरा विज्ञान था।

मिस्र से लेकर भारत तक, पुराने समय में बाल धोने को केवल सफाई नहीं, बल्कि एक 'आध्यात्मिक प्रक्रिया' माना जाता था। आइए जानते हैं कि क्यों हमारे पूर्वजों ने बाल धोने के लिए इतने सख्त और रहस्यमयी नियम बनाए थे।

1. बालों को माना जाता था 'ऊर्जा का एंटेना' प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, इंसान के बाल केवल सुंदरता के लिए नहीं थे, बल्कि वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा (Cosmic Energy) को सोखने वाले एंटेना की तरह काम करते थे। माना जाता था कि हमारी यादें और संस्कार बालों में संग्रहित होते हैं। इसलिए, बार-बार बाल धोना अपनी मानसिक शक्ति और याददाश्त को कमजोर करने के समान माना जाता था।

3. ग्रहों के साथ तालमेल इतिहास बताता है कि पुराने लोग समय के बहुत पाबंद थे। सप्ताह के दिन ग्रहों के प्रभाव से जुड़े थे। जैसे कुछ खास दिनों पर बाल धोने से घर की आर्थिक स्थिति या बुद्धि पर असर पड़ने की बात कही जाती थी। यह नियम प्रकृति और मनुष्य के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए थे।