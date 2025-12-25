Rohini Vrat 2026 Date: नए साल में कब है रोहिणी व्रत? यहां पता करें सही तिथि और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। रोहिणी व्रत भगवान वासुपूज्य स्वामी को समर्पित होता है। यह पर्व हर महीने धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां भक्ति भाव से भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा करते हैं। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।

स्त्री और पुरुष दोनों ही रोहिणी व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही वास्तु संबंधी परेशानी दूर होती है। आइए, रोहिणी व्रत की सही डेट और योग जानते हैं-

रोहिणी व्रत शुभ मुहूर्त (Rohini Vrat Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, 01 जनवरी को पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि का संयोग देर रात 10 बजकर 22 मिनट तक है। इस दिन रोहिणी व्रत भी मनाया जाएगा। इस शुभ तिथि पर रोहिणी नक्षत्र का संयोग देर रात 10 बजकर 48 मिनट तक रोहिणी नक्षत्र का संयोग है। व्रती (साधक) 01 जनवरी को सुविधा अनुसार समय पर परम पूज्य भगवान वासु स्वामी की पूजा कर सकती हैं।

रोहिणी व्रत शुभ योग (Rohini Vrat Shubh Yoga) पौष माह के रोहिणी व्रत पर शुभ योग का संयोग बन रहा है। शुक्ल योग का समापन शाम 05 बजकर 12 मिनट तक है। शुभ योग में भगवान वासु स्वामी की पूजा करने से व्रती की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसके साथ ही रोहिणी व्रत पर शिववास योग का भी संयोग है। इस तिथि पर देवों के देव महादेव रात 10 बजकर 22 मिनट तक कैलाश पर नंदी की सवारी करेंगे।