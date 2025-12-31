Pradosh Vrat 2026: 1 या 2 जनवरी, कब है नए साल का पहला प्रदोष व्रत, यहां पढ़ें सही तिथि और शुभ मुहर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना होती है। इस दिन प्रदोष व्रत (Pradosh Vrat 2026) किया जाता है। इस दिन जीवन में सुख-शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, प्रदोष व्रत करने से भोलेनाथ के संग मां पार्वती की कृपा बरसती है। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

प्रदोष व्रत 2026 डेट और शुभ मुहूर्त (Pradosh Vrat 2026 Date and Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 01 जनवरी को देर रात 01 बजकर 47 मिनट पर होगी। वहीं, इस तिथि का समापन 01 जनवरी को देर रात 10 बजकर 22 मिनट पर होगा। ऐसे में 01 जनवरी को साल 2026 का पहला प्रदोष व्रत किया जाएगा।

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 14 मिनट पर

चन्द्रोदय का समय: 03 बजकर 14 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 35 मिनट पर

चन्द्रास्त का समय: 02 जनवरी को 06 बजकर 07 मिनट पर