New Year 2026: नए साल के पहले दिन राशि अनुसार करें ये आसान उपाय, खुशियों से भर जाएगा घर-संसार

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 01 जनवरी, 2026 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस शुभ अवसर पर गुरु प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और देवी मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

