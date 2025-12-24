Language
    New Year 2026: नए साल के पहले दिन राशि अनुसार करें ये आसान उपाय, खुशियों से भर जाएगा घर-संसार

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    Hero Image

    देवों के देव महादेव को कैसे प्रसन्न करें?

    Zodiac Wheel

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरुवार 01 जनवरी, 2026 को माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस शुभ अवसर पर गुरु प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन देवों के देव महादेव और देवी मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

    mahadev

    ज्योतिषियों की मानें तो नए साल के पहले भगवान शिव की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर आप भी अपने आराध्य को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो नए साल के पहले दिन राशि अनुसार ये उपाय जरूर करें।

    राशि अनुसार उपाय

    • मेष राशि के जातक नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद हनुमान जी की पूजा करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें।
    • वृषभ राशि के जातक नए साल के पहले दिन जगत की देवी मां दुर्गा की भक्ति भाव से पूजा करें। साथ ही उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें।
    • मिथुन राशि के जातक नए साल के पहले दिन भगवान गणेश की भक्ति भाव से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
    • कर्क राशि के जातक नए साल के पहले दिन गाय के कच्चे दूध से देवों के देव महादेव का अभिषेक करें।
    • सिंह राशि के जातक नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें।
    • कन्या राशि के जातक नए साल के पहले दिन स्नान ध्यान के बाद श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा की पूजा करें। वहीं, पूजा के दौरान गणेश जी को मोदक अर्पित करें।
    • तुला राशि के जातक नए साल के पहले दिन जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा करें। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
    • वृश्चिक राशि के जातक नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद हनुमान जी की पूजा करें। वहीं, पूजा के दौरान एक चुटकी कुमकुम हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें।
    • धनु राशि के जातक नए साल के पहले दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही केसर मिश्रित दूध से विष्णु जी का अभिषेक करें।
    • मकर राशि के जातक नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद भगवान शिव की पूजा करें। वहीं, पूजा के समय गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें।
    • कुंभ राशि के जातक नए साल के पहले दिन देवों के देव महादेव की पूजा और भक्ति करें। वहीं, पूजा के समय काले तिल मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें।
    • मीन राशि के जातक नए साल के पहले दिन जग के नाथ भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही पूजा में उन्हें पीले रंग के फल और फूल अर्पित करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।