Paush Purnima 2026: नए साल की पहली पूर्णिमा की रात करें ये दुर्लभ उपाय, पूरे साल बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। 03 जनवरी 2026 को साल की पहली पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा मनाई जा रही है। शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को बहुत शक्तिशाली समय माना गया है क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में होता है। पौष पूर्णिमा की रात को 'सिद्धियों की रात' भी कहा जाता है। ऐसे में नए साल की इस पहली पूर्णिमा (Paush Purnima 2026) की रात कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो इससे कई सारी मुश्किलों से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आइए उन अचूक उपाय को जानते हैं -

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पौष पूर्णिमा की रात करें ये दुर्लभ उपाय (Paush Purnima 2026 Night Rituals) खीर का उपाय पौष पूर्णिमा की रात को खीर बनाएं और उसे चांदी के बर्तन या कांच के कटोरे में भरकर ऐसी जगह रखें, जहां उस पर चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े। मध्य रात्रि के बाद इस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। माना जाता है कि इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आर्थिक तंगी दूर होती है।

11 कौड़ियों का उपाय पूर्णिमा की रात को 11 पीली कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में रखें। फिर इस 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का 108 बार जाप करें। इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से पूरे साल धन की कमी नहीं रहती है।