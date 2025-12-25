Paush Purnima 2026: चमकेगी सोई हुई किस्मत, पौष पूर्णिमा पर जरूर करें ये काम 

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथियों में से एक मानी गई है। इस बार मार्गशीर्ष पौष माह की पूर्णिमा (Paush Purnima 2025) शनिवार, 3 जनवरी को पड़ रही है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस दिन पर आपको किन कार्यों को करने से शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पौष पूर्णिमा का मुहूर्त (Paush Purnima Muhurat) पौष माह की पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी को शाम 6 बजकर 53 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 3 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय कुछ इस प्रकार रहेगा -

पूर्णिमा के दिन चन्द्रोदय का समय - शाम 5 बजकर 28 मिनट तक (AI Generated Image) व्रत करने से मिलता है लाभ पूर्णिमा के दिन व्रत करने का भी आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इस दिन पर मुख्य तौर से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना की जाती है। ऐसे में अगर आप इस दिन पर व्रत करते हैं और विधि-विधान पूजा-अर्चना करते हैं, तो इससे आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। साथ ही इससे जीवन में सुख-समृद्धि का भी आगमन होता है।

साधक को मिलता है अनंत पुण्य पौष पूर्णिमा (Paush Purnima) के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, विशेषकर गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए। इससे साधक को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो, तो आप घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं।