    Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं? रखें इन बातों का ध्यान

    By Vaishnavi Dwivedi Edited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा (Paush Purnima 2026 Rules) को 'मोक्षदायिनी पूर्णिमा' कहा जाता है, जिसका विशेष महत्व है। 2026 में यह 3 जनवरी को मनाई जाएगी, ...और पढ़ें

    Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा के नियम।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पौष महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे 'मोक्षदायिनी पूर्णिमा' भी कहा जाता है। साल 2026 में पौष पूर्णिमा 03 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा का दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि पौष महीना सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इस दिन पवित्र तीर्थों में माघ स्नान की शुरुआत भी होती है।

    ऐसी मान्यता है कि इस पावन तिथि पर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। आइए जानते हैं कि इस दिन (Paush Purnima 2026 Rules) आपको कौन से काम करने से बचना चाहिए?

    पौष पूर्णिमा पर क्या करें? (Paush Purnima 2026 Do's)

    • पवित्र नदी में स्नान - इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर बाहर जाना मुश्किल है, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।
    • सूर्य और चंद्र को अर्घ्य - सुबह के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। रात को चंद्रमा को भी अर्ध्य दें। इससे मानसिक शांति मिलती है।
    • सत्यनारायण कथा - पौष पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा सुनना या पढ़ना बेहद फलदायी माना जाता है। इससे घर में सुख-समृद्धि आती है।
    • करें ये दान - पौष माह में जरूरतमंदों को तिल, गुड़, कंबल या गर्म कपड़ों का दान करना महादान कहलाता है। इससे कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं।
    • लक्ष्मी पूजन - रात के समय लक्ष्मी जी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई और खीर का भोग लगाएं।

    पौष पूर्णिमा पर क्या न करें? (Paush Purnima 2026 Don'ts)

    • तामसिक भोजन से परहेज - इस दिन घर में तामसिक भोजन का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए।
    • देर तक न सोएं - पूर्णिमा की तिथि ऊर्जा से भरपूर होती है। ऐसे में इस दिन सुबह देर तक सोने से बचें। सूर्योदय से पहले उठकर ईश्वर का ध्यान करें।
    • विवाद और क्रोध - इस दिन घर के बुजुर्गों या किसी भी असहाय व्यक्ति का अपमान न करें। वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध करने से बचें। वरना माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं।
    • तुलसी के पत्ते न तोड़ें - पूर्णिमा तिथि पर तुलसी के पत्तों को तोड़ने से बचना चाहिए। अगर पूजा के लिए पत्ते चाहिए, तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें।
    • कर्ज न लें और न दें - इस दिन पैसों का लेन-देन करने से बचना चाहिए। इस मौके पर उधार लेने या देने से घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।