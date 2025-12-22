Paush Purnima 2026: पौष पूर्णिमा पर क्या करें और क्या नहीं? रखें इन बातों का ध्यान

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पौष महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इसे 'मोक्षदायिनी पूर्णिमा' भी कहा जाता है। साल 2026 में पौष पूर्णिमा 03 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य और चंद्रमा का दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि पौष महीना सूर्य देव का महीना है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इस दिन पवित्र तीर्थों में माघ स्नान की शुरुआत भी होती है।

