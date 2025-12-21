Paush Purnima 2026 : पौष पूर्णिमा के दिन जरूर करें इन वस्तुओं का दान, घर में होगा स्थिर लक्ष्मी का वास

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पौष पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। पौष महीने को सूर्य देव का महीना माना जाता है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा होती है। 2026 में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। वहीं, अगर इस दिन (Paush Purnima 2026) कुछ खास वस्तुओं का दान किया जाए, तो घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। आइए उनके बारे में जानते हैं।

पौष पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान (Paush Purnima 2026 Daan List) गुड़ और तिल पौष का महीना भारी ठंड का समय होता है। इस दिन गुड़ और तिल का दान करना न केवल धार्मिक रूप से शुभ है, बल्कि इससे सूर्य देव भी खुश होते हैं। साथ ही इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है।

सफेद वस्तुओं का दान पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है और सफेद वस्तुएं चंद्रमा का कारक हैं। ऐसे में इस दिन चावल, चीनी, दूध और चांदी का दान करें। ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही शुभ फल प्राप्त होता है।

गर्म कपड़े इस दिन जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस तिथि में किसी को ठंड से बचाना साक्षात नारायण की सेवा के समान है। इससे शनि और राहु के दोष भी शांत होते हैं।