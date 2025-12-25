Paush Purnima पर दुर्लभ ब्रह्म और इंद्र योग समेत बन रहे हैं कई अद्भुत संयोग, बरसेगी विष्णु जी की कृपा

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, शनिवार 03 जनवरी को पौष माह की पूर्णिमा तिथि है। यह दिन बेहद खास होता है। इस शुभ अवसर पर गंगा समेत उनकी सहायक नदियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं।

ज्योतिषियों की मानें तो पौष पूर्णिमा के दिन ब्रह्म और इंद्र समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक के घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आएगी। आइए, योग, महत्व और मंत्र जानते हैं-

पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त (Paush Purnima Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, पौष माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 02 जनवरी को शाम 06 बजकर 53 मिनट पर होगी। वहीं, 02 जनवरी को दोपहर 03 बजकर 32 मिनट पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी।