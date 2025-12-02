Paush Month 2025: एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यहां पढ़ें पौष माह के व्रत-त्योहारों की लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। मार्गशीर्ष माह की समाप्ति के बाद पौष का महीना आरंभ होता है, जिसे पूष माह के नाम से भी जाना जाता है। इस माह में गुरु गोविंद सिंह जयंती (Guru Gobind Singh Jayanti) और पौष पुत्रदा एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार मनाए जाते हैं।

धार्मिक दृष्टि से इस माह का विशेष महत्व है, और यह भी माना जाता है कि इस माह में सूर्य देव की आराधना करने से जातक को धन व ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि पौष मास (Paush Month 2025 Date) में कौन-कौन से महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार पड़ रहे हैं।

पौष माह के व्रत-त्योहार शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 - रोहिणी व्रत (जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है, तब रोहिणी व्रत किया जाता है, जो जैन धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक है)

रविवार 7 दिसंबर 2025 - अखुरथ संकष्टी चतुर्थी

गुरुवार 11 दिसंबर 2025 - कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

सोमवार 15 दिसंबर 2025 - सफला एकादशी