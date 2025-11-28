Saphala Ekadashi 2025: दिसंबर में कब रखा जाएगा सफला एकादशी का व्रत? एक क्लिक में जानें डेट से लेकर सबकुछ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सफला एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। यह एकादशी हर साल पौष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम सफल होते हैं और उसे जीवन में सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस साल यह व्रत (Saphala Ekadashi 2025) किस दिन पड़ रहा है? आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सफला एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त (Saphala Ekadashi 2025 Shubh Muhurat) हिंदू पंचांग के अनुसार, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 दिसंबर को रात 08 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 15 दिसंबर को रात 10 बजकर 09 मिनट पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए 15 दिसंबर को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा।