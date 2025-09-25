Navratri 2025 Daan: नवरात्र के चौथे दिन करें इन चीजों का दान, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

ज्योतिषियों की मानें तो शारदीय नवरात्र के चौथे दिन (navratri day 4 daan items) दुर्लभ भद्रावास और शिववास समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। इस दिन देवी मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (Navratri Day 4) मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के जीवन में सुखों का आगमन होता है।

