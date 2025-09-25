Navratri 2025 Daan: नवरात्र के चौथे दिन करें इन चीजों का दान, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम

Navratri 2025 Daan: नवरात्र के चौथे दिन करें इन चीजों का दान, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम
ज्योतिषियों की मानें तो शारदीय नवरात्र के चौथे दिन (navratri day 4 daan items) दुर्लभ भद्रावास और शिववास समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इस शुभ अवसर पर भद्रा पाताल लोक में रहेंगी। इस दिन देवी मां कूष्मांडा की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र का चौथा दिन (Navratri Day 4) मां कूष्मांडा को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है। मां कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के जीवन में सुखों का आगमन होता है।
ज्योतिष शास्त्र में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इन उपायों को करने से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के चौथे दिन (Navratri 2025) पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार दान-पुण्य किया जाता है।
अगर आप भी जीवन में व्याप्त संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र के चौथे दिन जगत की देवी मां कूष्मांडा की पूजा करें। साथ ही पूजा के बाद राशि अनुसार इन चीजों का दान करें।
राशि अनुसार करें दान (Navratri day 4 daan items)
- मेष राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गेहूं और हरी सब्जियों का दान करें।
- वृषभ राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन पोहा और चीनी का दान करें।
- मिथुन राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन साबुत मूंग और हरे रंग का वस्त्र का दान करें।
- कर्क राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन चावल, आटा और नारियल का दान करें।
- सिंह राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन गुड़ और मूंगफली का दान करें।
- कन्या राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन हरी सब्जियों का वितरण करें।
- तुला राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन सफेद रंग के वस्त्र का दान करें।
- वृश्चिक राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन लाल रंग के कपड़े का दान करें।
- धनु राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन बेसन के लड्डू और मक्के का आटा का दान करें।
- मकर राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन सरसों और तिल के तेल का दान करें।
- कुंभ राशि के जातक नवरात्र के चौथे दिन काले तिल और नीले रंग के कपड़े का दान करें।
- मीन राशि के जातक शारदीय नवरात्र के चौथे दिन चने की दाल और पके पपीते का दान करें।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जाोगरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
