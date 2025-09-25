Shardiya Navratri की अष्टमी और नवमी तिथि पर यहां जलाएं दीपक, मिलेगी देवी मां की कृपा

नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की अवधि में अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बार अष्टमी पूजन 30 सितंबर को किया जाएगा। वहीं 1 नवंबर को नवमी पूजन किया जाएगा। ऐसे में आप यदि दिनों में घर के इन स्थानों पर दीपक जलाते हैं तो इससे आपको माता रानी की कृपा तो मिलती ही है साथ ही घर में सुख-समृद्धि का भी आगमन होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की पावन मां दुर्गा के नौ स्वरूप की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर क्रमशः माता महागौरी और मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना होती है। ऐसे में आज हम आपको नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर दीपक (navratri Deepak upay) से जुड़े कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिन्हें करने से साधक को देवी मां की कृपा मिलती ही है

दूर होगी धन की समस्या शारदीय नवरात्र के दौरान आप शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक जला सकते हैं। वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी ऐसा करना शुभ माना गया है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और साधक को मां दुर्गा से साथ-साथ देवी लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिससे साधक की धन संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, कि दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए।

मिलेगी देवी मां की कृपा वास्तु शास्त्र में घर की ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में बना रहता है। ऐसे में यदि आप नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि पर इस दिशा में दीपक जलाते हैं,तो इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने से घर-परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है।