Shardiya Navratri में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, जीवन में मिलेंगे सभी सुख, बरसेगी महादेव की कृपा

शारदीय नवरात्र के दौरान अलग-अलग दिन मां दुर्गा के 09 रूपों की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा महादेव की भी उपासना करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवधि के दौरान शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही शुभ फल मिलता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन माह के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में धरती पर राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली मां दुर्गा का आगमन होता है। इस दौरान देवी की पूजा और व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही 09 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्र में महादेव की पूजा और शिवलिंग (shivling par kya kya chadhaye) पर विशेष चीजें अर्पित करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना शुभ माना जाता है।

(Pic Credit-Freepik) मनचाहा मिलेगा जीवनसाथी शारदीय नवरात्र में रोजाना विधिपूर्वक मां दुर्गा के संग शिव जी की पूजा-अर्चना करें। इस दौरान शिवलिंग (shivling par kya arpit karna chahiye) पर शमी के फूल (shivling par konsa phool chadhana chahiye) अर्पित करें। क्योंकि महादेव को यह फूल प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाने से साधक को मनचाहा जीवनसाथी मिलता है और शिव जी मुरादें पूरी करते हैं।

जीवन में मिलेंगे सभी सुख इसके अलावा शिवलिंग (shivling par kya kya chadhaya jata hai) पर गन्ने का रस अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है।