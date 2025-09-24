Shardiya Navratri में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, जीवन में मिलेंगे सभी सुख, बरसेगी महादेव की कृपा

Shardiya Navratri में शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें, जीवन में मिलेंगे सभी सुख, बरसेगी महादेव की कृपा
शारदीय नवरात्र के दौरान अलग-अलग दिन मां दुर्गा के 09 रूपों की पूजा-अर्चना करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा महादेव की भी उपासना करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस शुभ अवधि के दौरान शिव जी की पूजा करने से जीवन में खुशियों का आगमन होता है। साथ ही शुभ फल मिलता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन माह के शुक्ल प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शारदीय नवरात्र में धरती पर राक्षसी शक्तियों का विनाश करने वाली मां दुर्गा का आगमन होता है।
इस दौरान देवी की पूजा और व्रत करने से जीवन में आने वाले सभी दुख और संकट दूर होते हैं। साथ ही 09 देवियों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्र में महादेव की पूजा और शिवलिंग (shivling par kya kya chadhaye) पर विशेष चीजें अर्पित करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही रुके हुए काम पूरे होने के योग बनते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर किन चीजों को चढ़ाना शुभ माना जाता है।
(Pic Credit-Freepik)
मनचाहा मिलेगा जीवनसाथी
शारदीय नवरात्र में रोजाना विधिपूर्वक मां दुर्गा के संग शिव जी की पूजा-अर्चना करें। इस दौरान शिवलिंग (shivling par kya arpit karna chahiye) पर शमी के फूल (shivling par konsa phool chadhana chahiye) अर्पित करें। क्योंकि महादेव को यह फूल प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर शमी के फूल चढ़ाने से साधक को मनचाहा जीवनसाथी मिलता है और शिव जी मुरादें पूरी करते हैं।
जीवन में मिलेंगे सभी सुख
इसके अलावा शिवलिंग (shivling par kya kya chadhaya jata hai) पर गन्ने का रस अर्पित करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव की कृपा प्राप्त होती है।
आर्थिक तंगी होगी दूर
आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए शारदीय नवरात्र में शिवलिंग पर अक्षत (चावल) अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से महादेव की कृपा से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन में वृद्धि होती है।
मिलेगा शुभ फल
इसके अलावा शिवलिंग (shivling par kya kya chadhaye) पर देसी घी अर्पित करने से साधक के रुके हुए काम पूरे होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है।
महादेव की बरसेगी कृपा
धार्मिक मान्यता के अनुसार, नवरात्र में जल में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और ग्रह दोषों के प्रभाव से छुटकारा मिलता है। जीवन की नकारात्मकता दूर होती है।
खुलेंगे सफलता के मार्ग
पूजा के दौरान शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से करियर या कारोबार में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलता है और सलफता के मार्ग खुलते हैं।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
