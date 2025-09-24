Shardiya Navratri 2025: आजमाएं हरसिंगार फूल के ये उपाय, कई समस्याओं का होगा समाधान
आज हम आपको हरसिंगार के फूल से संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप शारदीय नवरात्र में आजमा सकते हैं। इन उपायों को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी काफी लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप भी इन्हें आजमा सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस बारे में।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हरसिंगार या पारिजात (Parijat Ke Upay) के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हई थी। पारिजात के फूल की यह खासियत है कि जहां अन्य फूलों को गिरने के बाद पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहीं पूजा में पारिजात के केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल होता है, जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं।
ऐसे में आप शारदीय नवरात्र की अवधि में हरसिंगार के फूलों से जुड़े कुछ विशेष उपाय करके देवी मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन उपायों को करने स आपको धन से लेकर अन्य कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।
नौ दिनों तक करें ये काम
शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) में आप रोजाना मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद उन्हें हरसिंगार के फूलों से बनी माला अर्पित करें। इस उपाय को नवरात्र में लगातार करने से आपको अपने काम में आ रही बाधा से मुक्ति मिल सकती है।
(Picture Credit: Freepik) (AI Image)
दूर होंगे सभी दुख
यदि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए हारसिंगार का ये उपाय आपके काम आ सकता है। नवरात्र में सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद हरसिंगार के 108 फूल लें और इनपर चंदन लगाएं। इसके बाद 'ओम एम ह्रीं कलीम चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जप करते हुए एक-एक करके माता को फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन के कई दुखों से छुटकारा मिल सकता है।
(Picture Credit: Freepik) (AI Image)
कहां लगाएं पारिजात का पौधा
आप नवरात्र की पावन अवधि में अपने घर में पारिजात (Parijat Phool Ke Upay) का पौधा लगा सकते हैं, जिसे वास्तु की दृष्टि से भी काफी शुभ माना गया है। आप इसे घर के ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और माता रानी की कृपा साधक व उसके परिवार पर बनी रहती है।
यह भी पढ़ें - Shardiya Navratri में इन कामों को करने से मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा, धन-धान्य से भरा रहेगा भंडार
यह भी पढ़ें - Shardiya Navratri 2025: साल में 2 नहीं बल्कि 4 बार मनाया जाता है नवरात्र का त्योहार, पढ़ें धार्मिक महत्व
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।