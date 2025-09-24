Shardiya Navratri 2025: आजमाएं हरसिंगार फूल के ये उपाय, कई समस्याओं का होगा समाधान

आज हम आपको हरसिंगार के फूल से संबंधित कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें आप शारदीय नवरात्र में आजमा सकते हैं। इन उपायों को ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की दृष्टि से भी काफी लाभकारी माना गया है। ऐसे में आप भी इन्हें आजमा सकते हैं तो चलिए जानते हैं इस बारे में।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में हरसिंगार या पारिजात (Parijat Ke Upay) के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हई थी। पारिजात के फूल की यह खासियत है कि जहां अन्य फूलों को गिरने के बाद पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, वहीं पूजा में पारिजात के केवल उन्हीं फूलों का इस्तेमाल होता है, जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में आप शारदीय नवरात्र की अवधि में हरसिंगार के फूलों से जुड़े कुछ विशेष उपाय करके देवी मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन उपायों को करने स आपको धन से लेकर अन्य कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है।

नौ दिनों तक करें ये काम शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) में आप रोजाना मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद उन्हें हरसिंगार के फूलों से बनी माला अर्पित करें। इस उपाय को नवरात्र में लगातार करने से आपको अपने काम में आ रही बाधा से मुक्ति मिल सकती है।

(Picture Credit: Freepik) (AI Image) दूर होंगे सभी दुख यदि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या बनी हुई है, तो इसके लिए हारसिंगार का ये उपाय आपके काम आ सकता है। नवरात्र में सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करने के बाद विधिवत रूप से मां दुर्गा की पूजा करें। इसके बाद हरसिंगार के 108 फूल लें और इनपर चंदन लगाएं। इसके बाद 'ओम एम ह्रीं कलीम चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जप करते हुए एक-एक करके माता को फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको जीवन के कई दुखों से छुटकारा मिल सकता है।