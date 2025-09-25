Shardiya Navratri 5th Day: मां स्कंदमाता की किस विधि से करें पूजा? क्या है उनका प्रिय भोग और रंग

आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी ने कहा कि ऐसी मान्यता है कि यह मां अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और कार्यों की विघ्न-बाधा भी खत्म होती है।

जागरण संवाददाता,मुजफ्फरपुर। Shardiya Navratri 5th Day: नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप यानी मां स्कंदमाता की पूजा का विधान है। संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है।

पंडित कमलापति त्रिपाठी

स्कंदमाता की पूजा नवरात्रि की पंचमी तिथि पर की जाती है। स्कंदमाता की भक्तिभाव से पूजा-अर्चना करने व व्रत करने से जातक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

मां स्कंदमाता का स्वरूप

मां की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं। मां खुद कमल के आसन पर विराजमान हैं। इस कारण मां स्कंदमाता को पद्मासना देवी भी कहा जाता है। मां का वाहन सिंह है। मान्यता है कि मां भगवती के पंचम स्वरूप की उपासना करने से संतान से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं।