Margashirsha Amavasya 2025 Date: अमावस्या के दिन ऐसे करें पितरों का तर्पण, पितृ दोष से मिलेगी मुक्ति

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अमावस्या तिथि को पितरों को कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। यह दिन पितरों को समर्पित है। इस खास अवसर पर पितृ दोष से छुटकारा पाने के लिए श्राद्ध, तर्पण और कई उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या (Margashirsha Amavasya 2025) के दिन पित्तरों का श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख-समृद्धि में वृद्ध होती है।

अगर आप भी अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में दी गई विधि ( Pitru Tarpan Vidhi in Hindi) के द्वारा तर्पण करें। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और पित्तरों के आशीर्वाद से सभी दुखों से छुटकारा मिलता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Margashirsha Amavasya 2025 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि 19 नवंबर को सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर शुरू हो रही है। वहीं, इस तिथि का समापन अगले दिन 20 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 16 मिनट पर तिथि का समापन हो रहा है। ऐसे में मार्गशीर्ष अमावस्या का पर्व 20 नवंबर को मनाया जाएगा।